La policía busca a un ciudadano marroquí por la amenaza de Barcelona

Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía buscan a Brahim Lmidi, un conductor de autobuses de Casablanca que, según la información facilitada por las autoridades estadounidenses, habría planeado cometer un atentado yihadista en Barcelona estás navidades mediante un atropello masivo. Además de las labores de investigación para localizar al sospechoso, del que ni siquiera se sabe con certeza si está en territorio español, se han reforzado las medidas de seguridad en zonas sensibles de la ciudad.

El Departamento de Estado de EEUU pidió este domingo a sus ciudadanos a través de las redes sociales que extremaran la precaución en la zona de La Rambla de Barcelona ante la posibilidad de atentados durante estas fechas navideñas. En su cuenta de Twitter dedicada a difundir advertencias a los pasajeros estadounidenses en el extranjero, la Oficina de Asuntos Consulares, difundieron un apunte en el que llamaron a evitar pasear por esa zona.

Tras estos avisos, este diario indagó para contrastar la información con fuentes policiales que explican que la jefatura de los Mossos, en paralelo al mensaje de EEUU, había elaborado una orden interna, a cuyo contenido tuvo acceso EL PERIÓDICO, que señala la posibilidad de que un individuo, nacido en Casablanca (Marruecos), intente cometer un "atropello con autocar o similar" en la capital catalana, aunque no precisa el eventual objetivo ni la zona. El atentado estaría previsto para el próximo martes 25 de diciembre, día de Navidad. Según las mismas fuentes, la policía catalana da una credibilidad "media" a esta información.

#Spain: Exercise heightened caution around areas of vehicle movement, including buses, in the Las Ramblas area of Barcelona during Christmas and New Year’s. Terrorists may attack with little or no warning, targeting tourist locations, transportation hubs, and other public areas. pic.twitter.com/MPGiZwMwxq