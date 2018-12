Los políticos presos piden no caer en 'provocaciones' el 21-D

En una carta difundida este jueves, los políticos y líderes independentistas presos reclaman a los ciudadanos una protesta "masiva", "cívica" y "pacífica" con motivo del Consejo de Ministros que se celebrará mañana viernes en Barcelona, y no caer en "provocaciones".

"Nos querrán provocar, nos querrán enfadados, nos querrían violentos, y no lo conseguirán. Nuestra fortaleza también reside en mantener, siempre y a toda hora, una actitud cívica y pacífica que destierre y aisle cualquier acto incívico o violento", afirman en la misiva Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Oriol Junqueras.

Los presos evocan la actitud de los ciudadanos durante la celebración del referéndum del 1 de octubre del 2017 y la califican de "gesta democrática sin precedentes". "Aquel día ganó la democracia, ganó la ciudadanía, ganó la defensa pacífica de las urnas. Y perdieron aquellos que ordenaron pegar a ciudadanos pacíficos", añaden.

Apelación a los Mossos

Asimismo, recuerdan que los Mossos d'Esquadra tuvieron aquel día "una actuación modélica", poniéndose al lado "del Govern" y "preservando siempre la seguridad ciudadana". A su juicio, lo que quería el Gobierno central era "ver a la policía de Catalunya pegando ciudadanos que solo querían votar".

"Aquello que no consiguieron entonces, aquello que significó una victoria del movimiento democrático el 1 de octubre, aquello que dignifica nuestra causa, no podemos permitir que nadie lo malbarate ahora reglanado las imágenes que no obtuvieron el 1-O", concluyen antes de insisir en la necesidad de movilizaciones pacíficas.