La portavoz de Ciudadanos en Valladolid pide la dimisión de Puente por "mentiroso, clasista y machista"

La portavoz de Cs en el Ayuntamiento ha reaccionado así al cuestionamiento sobre la capacidad de gestión de Vicente en el pleno sobre el estado de la ciudad, lo que motivó que ésta abandonara la sesión y pidiera su rectificación y posterior dimisión por comentarios que calificó de "machistas" y "clasistas", exigencia a la que se sumó el presidente de Cs, Albert Rivera.

Vicente ha afirmado que Puente no sólo faltó al respeto a su persona, sino también a "miles de vallisoletanos" que "honradamente" se dedican al comercio, un sector "importantísimo" para la ciudad, no ofreció disculpas, no dimitió y lo que hizo a continuación fue atacarla "a nivel personal" y su experiencia profesional previa a su llegada a la política.

"El martes pedimos la dimisión de Puente por clasista y machista, hoy la pedimos por machista, clasista y mentiroso", ha agregado Vicente.

📡 @Pilar_VTomas "Pedimos la dimisión del señor Puente por machista, clasista y mentiroso; estos son valores contrarios a la alcaldía de Valladolid" #ActualidadCs pic.twitter.com/qAAfXW97yp — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 21 de junio de 2018

"El clasismo, el machismo, son valores absolutamente contrarios, a mi parecer, a la persona que tiene que ocupar la Alcaldía de Valladolid", ha asegurado la portavoz del Grupo Ciudadanos, quien ha insistido en su petición de dimisión porque cree que "no puede seguir teniendo a Valladolid en los periódicos, en las televisiones, por sus comportamientos clasistas, por la mentira y atacando a quien no piensa como él".