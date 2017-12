El PP arrebata un escaño a Ciudadanos en Tarragona por el recuento del voto exterior

El recuento del voto en el exterior ha dado un escaño adicional al PP, que finalmente tendrá cuatro representantes y no tres en el Parlamento de Cataluña. Por un puñado de papeletas, la formación que lidera Xavier García Albiol arrebató a última hora del domingo un escaño a Ciudadanos en Tarragona logrando representación por esa provincia. El trasvase de escaños entre el partido liberal, que baja en el cómputo global de 37 a 36 escaños, y el conservador no modifica de ninguna manera la relación de fuerzas, que sigue siendo favorable para el bloque independentista con mayoría absoluta en el Parlament.



Con el nuevo escrutinio, el actual portavoz del PP en la Cámara catalana, Alejandro Fernández recupera el escaño que había perdido el pasado jueves, en detrimento del candidato naranja Fernando Pecino, pero los conservadores siguen sin poder formar un grupo parlamentario propio al no alcanzar los cinco diputados requeridos y tendrán que convivir con los antisistema de la CUP en el Grupo Mixto.



Tarragona era la circunscripción electoral en la que las Ciudadanos y PP se estuvieron disputando ese escaño, hasta el punto de que no fue casi hasta el último momento, con más de 90% del voto escrutado, que se decidió el diputado hacia la formación de Inés Arrimadas, en lugar de la de Albiol.