El PP y el Ayuntamiento de Ermua recuerdan al asesinado Miguel Ángel Blanco

efe | ermua (vizcaya)

El Partido Popular y el Ayuntamiento de Ermua, con representación de las formaciones políticas locales, incluida EH Bildu, recordaron ayer en sendos actos a Miguel Ángel Blanco, concejal popular de este municipio que fue asesinado por ETA hace 21 años.

El Gobierno español también recordó ayer este asesinato y rememoró que fue «el comienzo del fin de ETA» por el nacimiento del denominado espíritu de Ermua, que «todavía sigue vivo», según expresó la portavoz, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En el homenaje tributado por el PP tomaron la palabra la candidata a la presidencia de esta formación, Soraya Sáenz de Santamaría; el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso; la hermana del concejal asesinado, Mari Mar Blanco; la exministra de Empleo, Fatima Bañez; el eurodiputado Carlos Iturgaiz, y Teresa Jiménez Becerril, hermana de Alberto, también asesinado por ETA.

En su intervención, Sáenz de Santamaría señaló que no puede ser que la prioridad del Gobierno sea el regreso a casa de los presos de ETA, sino la vuelta al País Vasco de quienes fueron «expulsados al exilio» por la amenaza terrorista. Frente a una fotografía con el rostro del edil, Sáenz de Santamaría apuntó que, aunque ETA ha sido «derrotada», «el trabajo no ha acabado» y es preciso ahora acabar «definitivamente» con el discurso de ETA, «para construir un relato veraz y justo de lo que ocurrió». La hermana de Miguel Ángel y presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo incidió, por su parte, en que «no puede haber ninguna medida de gracia» para los miembros de ETA porque, según lamentó, ni han pedido perdón, ni pretenden colaborar con la justicia. También intervino el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, quien dijo que este año será «difícil y duro», porque tras «la confluencia entre el PNV y la izquierda abertzale», estas formaciones emprenderán «una ofensiva nacionalista para construir un País Vasco en el que no quepa todo el mundo».