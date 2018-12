PP y Ciudadanos cierran la hoja de ruta para los primeros 100 días de gobierno

C.C. | SEVILLA

El PP y Ciudadanos confirmaron ayer el primer paso, «aunque no definitivo», para el Ejecutivo de coalición con el que quieren desalojar al PSOE de la Junta de Andalucía. Tras diez días de negociación, en ocasiones complicadas, ambas formaciones han consensuado un centenar de medidas que podrán en marcha durante la legislatura, 21 de ellas en los primeros cien días de gobierno. Aún queda por cerrar, no obstante, el reparto de competencias y sobre todo buscar el apoyo de un tercer partido que permita sacar adelante el pacto. Tras el anuncio, Vox no dudó en detallar sus condiciones para permitir «cualquier futuro gobierno», algunas de ellas contrarias al pacto suscrito por las dos formaciones de centroderecha.

El ambicioso documento cerrado servirá de base para constituir un gobierno «sólido y fuerte», aseguró el líder del PP Juan Manuel Moreno, mientras que su homólogo de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, fue tajante al afirmar que está ya encarrilado y «el PSOE se irá a la oposición». Ahora, empezarán a hablar con todos los partidos para que la mesa del Parlamento «sea plural». «Hay muchas combinaciones y fórmulas posibles», aseguró Marín, para que todos los partidos estén representados y el bloque de derechas tenga el control de la mesa.

El acuerdo programático, de seis páginas, se centra en la regeneración democrática, la rebaja fiscal y los servicios públicos. En los primeros meses de gobierno se pondrá en marcha la eliminación de aforamientos y la creación de una oficina contra el fraude y la corrupción política. También se abrirá una comisión de investigación sobre la extinta Fundación Andaluza para el Empleo, cuyos directivos emplearon tarjetas opacas en prostíbulos. Este apartado ha sido el que ralentizó el consenso, especialmente lo relativo a los cargos implicados por corrupción: el listón se coloca en la imputación formal.

Vox pone condiciones a su apoyo a cualquier futuro ejecutivo en Andalucía. Los de Abascal reiteraron que han sido «despreciados» y «rechazados» en la mesa de negociación. Y subrayaron que exigirán que atiendan sus reclamaciones. Algunas coincidentes, como la rebaja fiscal o la reducción de las estructuras paralelas, pero otras completamente opuestas, como la devolución de competencias en educación o sanidad.