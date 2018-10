El PP frustra una declaración contra el 'neofascismo' por no condenar a 'Stalin y Lenin'

La decisión del PP sobre la lectura de una declaración institucional sobre el auge del neofascismo en el Congreso ha sido rotunda: "El PP no va a subscribir un texto neocomunista" que no condena a Stalin o a Lenin. La declaración, presentado por IU, y muy similar al que se leyó la semana pasada en el Parlamento Europeo, no ha sido del agrado de los conservadores, por lo que no se leerá al final del pleno, ya que no cuenta con el apoyo de todos los partidos

A través del diputado José Ignacio Echániz, han denunciado que el contenido no refleja "a ETA, a Stalin, a Lenin, a Pol Pot en Camboya, a Fidel Castro, ni a Nicolás Maduro de Venezuela o a Corea del Norte". Pese a que la declaración está plagada de referencias al neofascismo actual, donde el hecho denunciado más antiguo se remonta a los atentados de 2011 en Noruega que se terminaron con la vida de 77 personas, Echániz ha criticado que no se hable de "todos los fascismo comunistas que a lo largo de muchos siglos han existido en nuestro planeta".

"Falta la mitad de la historia", ha subrayado el popular antes de cargar nuevamente contra el texto por no combatir los "fascismos de izquierdas". "El PP está en contra de todos los fascismos, de todo el odio, de toda la violencia y no solo de la generada por una parte de la historia", ha aclarado.

RELIGIÓN

Las quejas del diputado conservador han continuado en la línea religiosa. "No incorpora tampoco la incitación al odio de algunos fascismos como los antisemitas", ha asegurado. Sin embargo, el texto presentado por Izquierda Unida "condena" el asesinato de 11 personas en una sinagoga, el pasado 27 de octubre, en Pittsbugh (EEUU), por un "tirador antisemita". Pese a esto, Echániz ha insistido en que no se denuncia la ideología nacionalsocialista. "Hitler era nacional, era socialista y era, sobre todo, populista", ha sentenciado antes de añadir que se trata de "una ideología a combatir".

Pero las reivindicaciones del popular contra los sentimientos religiosos no han acabado ahí. "Nada se dice de la persecución y asesinato de cristianos a lo largo de todo el mundo", ha continuado antes de asegurar que tampoco se hace mención de los "ataques islamistas contra la población civil".

CONTRA IGLESIAS

Finalmente, Echániz ha ironizado con la sorpresa reinante en su partido ante el hecho de que sea Unidos Podemos, el partido de Pablo Iglesias, el que haya presentado la declaración. "Nos parece curioso que el grupo proponente tenga al frente a una persona que ha sido capaz de afirmar públicamente que le ha emocionado ver la agresión que se ha producido a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha criticado refiriéndose a Iglesias.

Por su parte, la diputada de IU Eva García ha lamentado que el PP no haya apoyada esta declaración. "Nos sorprende y nos entristece a partes iguales", ha señalado antes de explicar que "estar contra el fascismo o el neofascismo, el viejo o el nuevo, no debería ser algo que tuviera que generar más consenso del que ya se presupone a cualquier democracia".