El PP no tiene "ningún motivo para desconfiar" de Cifuentes y señala al "profesor del PSOE que lo filtró"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha afirmado este lunes que el Partido Popular tiene que ser "justo" con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ya que, según ha dicho, "no tienen ningún motivo para desconfiar de la versión" que ha ofrecido sobre su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Por eso, ha asegurado que habrá que "esperar al procedimiento judicial" y a las "conclusiones" de la investigación que ha encargado la universidad a dos observadores externos.

"Lo que no vamos a hacer en el PP es ser injustos con nadie. Habrá que ser justos, habrá que esperar al procedimiento judicial y esperar a las conclusiones. Mientras tanto, desde luego no tenemos datos absolutamente concluyentes para decidir que lo que está diciendo Cristina no se corresponde con la realidad. La propia universidad ni siquiera lo sabe", ha enfatizado.

El 'número tres' del PP ha recriminado a Ciudadanos que pretenda que el PP acepte "todo" lo que pida ese partido en la comisión de investigación y ha añadido que su formación también debería poder permitir comparecencias. "Supongo que en esas comparecencias vendrá el filtrador, el profesor del PSOE que lo filtró", ha apostillado, para añadir que "nadie ha desmentido" ese hecho y por lo tanto hay que "valorarlo" y "tenerlo en cuenta" porque añade "más confusión" a este asunto. Precisamente, este lunes el académico que supuestamente filtró el caso ha dicho que no fue una operación política.

Por su parte, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha afirmado este lunes que "sería decepcionante si no se hubiera dicho la verdad". "La verdad es un fundamento indisociable de la política y el que no la dice, decepciona a los ciudadanos y a sus compañeros, por lo tanto no estamos hablando de un tema menor", ha subrayado Levy.

"Ella ha dicho que tiene ese máster. Yo no estuve allí, pero la universidad está llevando a cabo una investigación, se ha llevado a la Fiscalía, así que estaremos a la expectativa", ha concluido en Telecinco la vicesecretaria 'popular'.

De igual modo, el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha confirmado que el partido en la Asamblea de Madrid apoyará la comisión de investigación que propone Ciudadanos sobre el máster de la presidenta regional Cristina Cifuentes, siempre y cuando cumpla el reglamento y admitan a los 'populares' solicitar comparecientes.

En una entrevista con 'Antena 3', Maroto ha señalado que la aprobación o no de esta comisión de investigación "se puede resolver en cuestión de minutos". "Necesitamos conocer la iniciativa de Ciudadanos, que a día de hoy no la tenemos, para hacer dos cosas: ver si cumple la normativa y los reglamentos y ver la posibilidad de si podemos introducir comparecientes en esa comisión", ha explicado, confirmando lo ya anunciado por Rajoy.