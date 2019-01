El PP pasa a Vox la presión del relevo andaluz para frenar sus exigencias

nuria vega | madrid

La reunión entre los secretarios generales de PP y Vox será hoy en Madrid y los populares aspiran a no enredarse más con las exigencias del partido de Santiago Abascal. Desde la calle Génova se intentó el domingo, de hecho, reencauzar las negociaciones para hacer posible el relevo en la Junta de Andalucía sin que la formación se vea arrastrada por las demandas, algunas difícilmente asumibles, de la extrema derecha en asuntos de calado nacional. Los conservadores intentaron trasladar toda la presión a su socio potencial: o permite el cambio o será el responsable de la continuidad del PSOE en el Gobierno andaluz. «La única esperanza de Susana Díaz -resumió su número dos, Teodoro García Egea- se llama Vox».

Puede que la del PP con su competidor en la derecha sea una de las relaciones más difíciles de administrar tras la crisis del bipartidismo. Y, si algo ha quedado claro en las conservaciones para la investidura de Juanma Moreno en Andalucía, es que será la dirección nacional del partido la que gestione el trato con los de Abascal. Hoy va a ser García Egea quien se reúna con su homólogo, Javier Ortega Smith, para desbloquear la elección del presidente andaluz y fuentes populares muestran sus reticencias a que en ese encuentro se aborden asuntos como la reforma de la ley de violencia de género, una de las pretensiones de Vox. «No se hablará de eso -apuntan-, de Andalucía, lo que quieran».

En todo caso, en público el PP ha seguido lanzando en las últimas horas mensajes encaminados a atraer a su posible aliado. El secretario general de los populares, en entrevistas en Telecinco y A3, defendió ayer como «más lógico» que el debate sobre la normativa de género o sobre si hay que dar mayor cobertura a hombres, niños o ancianos que sufren agresiones en su entorno familiar se aborde «sosegadamente» en el Congreso. Lo que, en otras palabras, significa que no descarta una modificación legal. «Yo digo que todas las leyes se pueden mejorar y, por tanto, no estoy en contra, sino a favor de proteger todo aquello que no esté protegido adecuadamente por la ley y de perseguir denuncias que, en ocasiones, pudieran ser no adecuadas a los hechos», le concedió a Vox. «Esto no va de mujeres contra hombres o de hombres contra mujeres -añadió- sino de agresores contra víctimas».

Fuentes del PP, que no pertenecen a la cúpula, confían en que este viraje se deba al calor de la negociación, pero hay quienes en el partido se llevan las manos a la cabeza por que el equipo de Pablo Casado haya aceptado el marco de debate sobre la violencia de género que plantea Vox. Creen que se corre el riesgo de desdibujar la realidad que sufren las mujeres y piden marcar distancias.