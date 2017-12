PP y PSOE redoblan la presión a C's para que tome la iniciativa en Cataluña

Tras superar el impacto del batacazo sufrido en las urnas el pasado 21 de diciembre, el PP ha insistido en todas sus comparecencias públicas en reclamar a la líder de Ciutadans y ganadora de los comicios, Inés Arrimadas, que tome la iniciativa e intente formar gobierno en Cataluña, una petición a la que este miércoles se ha sumado el PSOE. Un mensaje machacón que los miembros del partido naranja se esfuerzan en despreciar con el argumento de peso de que, pese a haber vencido en las urnas, los números "no salen" para que Arrimadas pueda ser investida presidenta de la Generalitat.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha vuelto hoy al ataque al considerar que la líder naranja "no puede defraudar a los electores" y ha considerado que, al margen de la formación del Govern, hay otras "muchas cosas que hacer" que requieren el liderazgo que le reclaman a C's, como la Mesa del Parlament, para cuya formación ya han iniciado conversaciones Junts per Catalunya, ERC y la CUP.

Por su parte, el portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha llamado a Arrimadas a "creerse que ha ganado las elecciones" y a, por lo menos, intentar forjar una mayoría. En este contexto, ha recordado que Mariano Rajoy, tras los comicios del 20-D del 2015 --con cuyos resultados no se pudo formar gobierno y tuvieron que repetirse las elecciones--, tomó la iniciativa y se reunió con los dirigentes del resto de fuerzas e intentó forjar un pacto con el PSOE. "Hicimos política y la entendimos y asumimos", ha añadido Hernando, antes de subrayar que cuando un político recibe "un apoyo tan masivo" como Arrimadas tiene que asumir una "responsabilidad y no puede tirar la toalla diciendo que no suma", informa Ángeles Vázquez.

Plantearse un intento

Similar argumento ha esgrimido el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien ha considerado que la líder de C's en Catalunya debería "ejercer su liderazgo" e iniciar conversaciones con los grupos para plantearse un intento de investidura, informa Juan Ruiz Sierra.

"Ciudadanos no tiene que decir nada más allá de su 'no’'al independentismo. El gran reto no es ganar unas elecciones, sino demostrar que sirve para algo. Nosotros no tenemos por qué tener una estrategia frente a Ciudadanos. Ellos son una fuerza de derechas y nosotros somos socialdemócratas", ha dicho Ábalos. Sobre si Arrimadas debería presentarse a la investidura, el dirigente socialista ha dicho: "Ella misma. Nosotros no se lo vamos a pedir. Si respetan a sus electores, deberán dar a sus votos algún tipo de utilidad. Pero es su responsabilidad".