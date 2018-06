El PP ratifica que enmendará los Presupuestos tras la "traición" del PNV

El portavoz del PP, Rafael Hernando, ha ratificado este lunes que su partido introducirá en el Senado enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) sobre cuestiones que no contaban con el visto bueno del PNV. "Cuando uno rompe los acuerdos, sabe lo que implica", ha declarado.

Ya el domingo Andrea Levy avanzó que el PP presentaría enmiendas y no descartó que estas puedan afectar a los acuerdos alcanzados con el PNV antes de la moción de censura, valorados en 500 millones de euros. Este lunes Hernando ha aclarado que los retoques no afectarán a la principal medida consensuada, la subida generalizada de las pensiones. Pero a partir de ahí, ha recordado que los peneuvistas "traicionaron" a los populares al apoyar la moción a Rajoy, por lo que ahora tienen las "manos libres" para "mejorar" las cuentas e incluir medidas que se dejaron "en la cartera" porque sabían que no contaban con el apoyo del grupo nacionalista vasco.

Aún así, las cuentas volverán al Congreso, como ha reconocido Hernando, y la misma mayoría que apoyó a Pedro Sánchez podrían volver a modificarlas. Ante esta evidencia, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha señalado este lunes que "entiende el cabreo" de los conservadores pero es una "venganza que no lleva a ninguna parte".

"Van a perjudicar a la ciudadanía vasca, se van a alejar más de ellos y qué van a conseguir en términos políticos, nada, no creo que les merezca la pena este viaje", ha señalado en una entrevista en Telecinco.

Y, ante las acusaciones del Rafael Hernando, que este lunes ha vuelto a pedir a Sánchez que aclare "qué acuerdos" ha firmado para lograr el voto de los nacionalistas, independentistas y Podemos, Esteban ha precisado que, dada la premura con lo que se fijó la moción, los únicos pactos con el PSOE son: respetar los PGE firmados con el PP, ser un "socio preferente" a la hora de modificar la legislación" y que Sánchez "consensúe" con ellos la fecha de las elecciones.

A este respecto, ha explicado que ha pedido al presidente que agote la legislatura, puesto que los peneuvistas creen que cuanto más tarde se convoquen los comicios, mejor para el país y para ellos, ha admitido Esteban, dado el temor que tienen a que Cs, el enemigo del cupo vasco, acceda al poder, como pronostican muchas encuestas.