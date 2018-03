El PP rechaza sacar a Franco del Valle de los Caídos

El secretario de Justicia del PSOE, Andrés Perelló, ha acusado hoy al Gobierno del PP de conservar el "ADN del franquismo" por vetar la tramitación parlamentaria de su reforma de la Ley de Memoria Histórica que, en otras medidas, pide sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos. El Ejecutivo comunicó ayer al Congreso su oposición a la tramitación de esta proposición de ley del PSOE en aplicación de su prerrogativa constitucional de vetar las iniciativas legislativas que suponen, a su juicio, una disminución de los ingresos o un aumento de los gastos presupuestarios. Para este caso, el Gobierno calcula que el aumento de las indemnizaciones para los represaliados y víctimas de la dictadura y la creación de un Banco Nacional de ADN tendría un coste estimado de 214 millones de euros.



"Confiábamos que la derecha española se pudiera homologar con la derecha civilizada de Europa, pero ha quedado demostrado que sigue teniendo el ADN del franquismo", ha denunciado Perelló en declaraciones a EFE. El dirigente del PSOE ha reprochado al PP que "no haya sido capaz" de condenar la sublevación y la dictadura y permita, con su veto, que decenas de miles de víctimas continúen en fosas comunes. Perelló considera una "falacia" que el veto del Gobierno pueda justificarse por una cuestión económica, ya que su propuesta no dice que las indemnizaciones deban hacerse efectivas en un solo ejercicio presupuestario y, de hecho, plantea planes cuatrienales. "Están vendiendo los derechos humanos por un puñado de euros", ha criticado el dirigente socialista, que ha reprochado al Gobierno que sí tenga dinero para repatriar los restos de soldados de la División Azul una iniciativa que, en cualquier caso, Perelló respalda porque todo español tiene derecho a ser enterrado en su tierra. Ante la actitud del Gobierno, el PSOE se ha dirigido a Ciudadanos para que, junto al PSOE, se oponga al veto en la Mesa del Congreso y permita la tramitación parlamentaria de su proposición de ley. "Hacemos una llamada a Ciudadanos, no podemos acusar solo al PP", ha alertado.