La premier británica pide «solidaridad» a Pedro Sánchez

La primera ministra británica, Theresa May, pidió «apoyo y solidaridad» al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para que no ponga obstáculos al acuerdo de retirada del Reino Unido de la UE que deben aprobar los líderes europeos en una cumbre el próximo domingo, pero Sánchez se mantuvo firme en su exigencia de que es necesario modificar uno de sus artículos al no recoger la posición española con respecto a Gibraltar.

Así lo ha desvelado este jueves el secretario de Estado para la UE, Lus Marco Aguiriano, en una comparecencia ante la Comisión Mixta de diputados y senadores competente en asuntos europeos para explicar el acuerdo del Brexit.

En esa conversación telefónica celebrada este miércoles, May, según Marco Aguiriano, justificó su petición de apoyo a Sánchez en su «fragilidad política», pero el español le replicó que no le hablara a él de debilidad parlamentaria. La primera ministra saludó que el diálogo bilateral entre España y Reino Unido —mantenido en paralelo a las negociaciones del Brexit entre Londres y la UE— para la salida ordenada de Gibraltar de la UE durante el periodo transitorio que seguirá al Brexit haya fructificado hasta la fecha en cuatro memorandos y un tratado fiscal. Sánchez le invitó entonces a seguir en esa línea y a retirar el artículo 184 del acuerdo de retirada con el que España tiene problemas.