Presidentes autonómicos critican con dureza 'el procés' de Cataluña

Los discursos de fin de año de los presidentes autonómicos han estado marcados por los reproches en Cataluña. Así lo han hecho los presidentes de Aragón, Galicia, Asturias, Extremadura y Castilla La Mancha, con la mirada puesta además en la negociación del nuevo modelo de financiación. En cambio, la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha tenido palabras más amables para Cataluña enviando un mensaje de "afecto y amistad".

Uno de los más duros, además del presidente de Aragón, Javier Lambán, que ha hecho exhibición del retorno de las obras de arte en el monasterio de Sijena, ha sido el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien ha pedido directamente "consecuencias políticas" por 'el procés' independentista, a parte de las "consecuencias jurídicas inevitables". También ha reclamado que el nuevo sistema de financiación no beneficie especialmente en Cataluña. "La deslealtad no se puede premiar con financiaciones a medida o proyectos que no garantizan el respeto a la ley", ha afirmado Feijóo.

EN JUEGO LA FINANCIACIÓN

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por su parte, también se ha mostrado duro con el independentismo y ha asegurado que no se mantendrá al margen de la situación política en Cataluña porque, según ha dicho, está en juego la financiación de su comunidad autónoma: "no veré como algo ajeno lo que pasa en Cataluña. Están en juego nuestros derechos, nuestra sanidad, nuestra educación, nuestro financiación. Que nadie se engañe, a todos nos va en el debate nacional ".

En la misma línea, el presidente de Asturias, Javier Fernández, ha recordado que hay mucho en juego en el nuevo sistema de financiación como el dinero para hospitales y escuelas. Y ha avisado que su posición es "muy clara". Rechazar los "privilegios" que reclaman algunos territorios.

Desde Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha querido agradecer el trabajo de la policía y la Guardia Civil en un año "complejo" para España por "el intento de sedición de algunos políticos de Cataluña".