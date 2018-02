La presión judicial a Puigdemont empuja al soberanismo a explorar un plan B

La presión judicial sobre el candidato de Junts per Catalunya (JxCat) a la investidura, Carles Puigdemont, está empujando al soberanismo a explorar un plan B, del que casi nadie habla públicamente, aunque en privado ya circulan posibles alternativas al bloqueo político actual y a unas nuevas elecciones.

Esa presión judicial se ha hecho hoy patente al rechazar por segunda vez el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena la puesta en libertad del exconseller de Interior Joaquim Forn, decisión a la que ha replicado Puigdemont acusándole de utilizar la prisión preventiva como "mecanismo de secuestro y coacción".

Diversas fuentes soberanistas han señalado a Efe que, después de que el martes el presidente del Parlament, Roger Torrent, aplazara el pleno de investidura, quedan "cada vez menos salidas" para que Puigdemont pueda ser de nuevo presidente de la Generalitat.



Los anuncios de eventuales procesamientos que llevarían aparejada la inhabilitación, a los que hoy se ha sumado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, han colocado en la estela de ese plan B nombres como los de Jordi Sánchez, expresidente de la ANC y número dos de la candidatura de Puigdemont, que está en prisión, o Elsa Artadi, vertebradora de la "lista del president".

Con la repetición de elecciones también pendiendo de ese plan alternativo, JxCat y ERC siguen negociando el esquema del futuro gobierno, para el que ya han pactado repartirse al 50% el número de conselleries y el presupuesto.

Según fuentes de la negociación, ERC ha reclamado el departamento de Presidencia y la figura del portavoz del Govern -que en la pasada legislatura estuvieron en manos del PDeCAT-, pero JxCat es reacia a ceder estas áreas. JxCat, por su parte, ha sugerido eliminar la conselleria de Exteriores.

Entre tanto, el juez Pablo Llarena ha desestimado la puesta en liberta de Forn -que ingresó el 2 de noviembre en la cárcel de Estremera y que ya ha renunciado al escaño que obtuvo en las elecciones del 21 de diciembre- al entender que existe riesgo de reiteración delictiva. En la resolución, el magistrado del Supremo relaciona la ideología de Forn con un "contexto político en el que no hay certeza de que haya desaparecido la intención de alcanzar la independencia" de Cataluña. Y menciona a "sectores que defienden explícitamente que debe conseguirse de manera inmediata y perseverando en el mecanismo de secesión contrario a las normas penales", un ámbito de actuación que según Llarena apoya y mantiene Puigdemont. Desde Twitter, Puigdemont ha replicado que "el argumento para mantener a Joaquim Forn en prisión es una violación escandalosa de los derechos civiles y políticos".

"Hace de la prisión preventiva un mecanismo de secuestro y coacción de ideas legítimas y democráticas, que Quim ha defendido y practicado de manera pacífica, convivencial y respetuosa", ha añadido el candidato de Junts per Catalunya (JxCat) a la investidura como presidente de la Generalitat.

Precisamente su investidura, ahora bloqueada, ha vuelto a ser tema de debate hoy, después de que en las últimas horas ERC haya advertido de que no está dispuesta a correr el riesgo de que el recién nombrado presidente del Parlament, Roger Torrent, se vea arrastrado a una causa penal por desobedecer al TC.

El pasado lunes, después de que el Constitucional estableciera que la investidura de Puigdemont solo podría ser presencial y autorizada por el juez, el líder de JxCat presentó un escrito en el Supremo en el que acreditaba su condición de diputado del Parlament y aludía a los derechos que le son inherentes.

Sin embargo, Llarena ha rechazado de nuevo que Puigdemont esté personado en la causa que investiga el proceso independentista mientras no se ponga a disposición del tribunal y, por ello, le ha devuelto el escrito que le dirigió a comienzos de semana.



El portavoz adjunto de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, ha asegurado que "hay un plan" para investir a Puigdemont y ha afirmado que se trasladará a ERC la fórmula concreta. Mientras tanto, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha insistido en que "Puigdemont es muy importante" y "también" lo es el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ahora encarcelado, pero "nadie es imprescindible si por encima está la formación del Govern". Por su parte, el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, ha emplazado a la Mesa del Parlament a abrir una ronda para buscar una solución a la situación política en Cataluña y proponer un candidato que pueda ser investido, a la vez que ha desechado la idea lanzada por Junqueras de que una presidencia ejecutiva y otra simbólica, que podría ejercer Puigdemont: "No tiene ningún viso de realidad", ha dicho.