Presión de miles de independendentistas para formar Gobierno y la República catalana

cristian reino | barcelona

Miles de personas salieron ayer domingo a la calle en Barcelona convocadas en solitario por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), para pedir a los partidos secesionistas que dejen de pelearse y formen un gobierno de manera urgente para implementar ya la República proclamada el pasado 27 de octubre. Pero la pelea se circunscribe solo a la arena política. En esta ocasión, Omnium no quiso participar en la organización de la movilización, lo que evidencia cómo está de desconcertado el secesionismo de base.

Según los datos ofrecidos por la Guardia Urbana, participaron unas 45.000 personas. «Ya no somos, ni nos sentimos ciudadanos del Reino de España, somos y nos sentimos de la República catalana», afirmó el vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro. La movilización exigió a los partidos que se «pongan las pilas» y «se la jueguen» por la independencia y acabó abroncando a los tres grupos políticos secesionistas con representación parlamentaria, que sumaron la mayoría absoluta el 21-D. «¿Qué coño está pasando?, ¿qué no se nos está diciendo?», se preguntó la Asamblea sobre la falta de un pacto casi tres meses después de las elecciones, tras las rectificaciones ante el juez de los dirigentes secesionistas y las continuas peleas internas.

Presencia política

A la protesta acudieron dirigentes de los tres partidos interpelados, Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP, aunque quienes más presión soportará en los próximos días serán los anticapitalistas, pues son de momento quienes no avalan el principio de acuerdo propuesto por sus antiguos socios y de ellos depende el resultado de la votación en el pleno de investidura. La ANC es próxima a Junts per Catalunya y este domingo no disimuló esta posición, pues en los discursos tras la manifestación hubo reproches directos hacia los republicanos. «¿Un candidato efectivo?», preguntó el miembro del secretariado nacional de la ANC Jordi Pairó sobre las dudas que ha expresado Esquerra sobre la conveniencia de que Carles Puigdemont o Jordi Sànchez fueran los aspirantes a la Presidencia. «¿Efectivo es uno aprobado por el Estado español?», disparó Pairó.