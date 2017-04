Los Presupuestos causan malestar en las autonomías que no son del PP

r. gorriarán | madrid

Fue conocerse los Presupuestos y las comunidades gobernadas por los socialistas, además de Cataluña y Cantabria, estallaron en una queja unánime que contrastó con el silencio conforme de los territorios gobernados por el PP. El ministro de Hacienda replicó a los quejosos que hacían mal las cuentas porque comparaban las inversiones presupuestadas para este año con las de 2016, que no se ejecutaron porque el Gobierno estuvo en funciones.

Nunca llueve a gusto de todos, dice el refrán, pero con las cuentas públicas de este año el chaparrón satisfizo a todos los de un color político e indignó a todos los del otro. Una división de opiniones que sonó más a consigna desde las direcciones de PP y PSOE que a evaluación real de las partidas presupuestarias. Es difícil de explicar de otra forma que todos los presidentes socialistas se hayan quejado y todos los gobernantes populares o bien callaron o subrayaron que se han recogido sus demandas.

Montoro, sin entrar al detalle del reparto de la tarta inversora, señaló que el gasto social se ha incrementado en 5.300 millones, sobre todo para Educación y Sanidad en todas las comunidades «y de eso no hablan». Reclamó a las autonomías disconformes que «busquen otra razón para el descontento» porque, insistió, es incomparable las inversiones para este año con las del pasado, que en buena medida no se ejecutaron.

Mientras el ministro de Hacienda trataba de apaciguar los ánimos desde los pasillos del Congresos, al otro lado de la calle el presidente del Gobierno firmaba los pactos presupuestarios con Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro. Mariano Rajoy no respondió a las críticas territoriales, se limitó a decir que es «bueno» tener Presupuestos.

Pero el malestar en las comunidades regidas por los socialistas no se sofocó con las palabras del Gobierno. La Junta de Andalucía anunció que medita recurrir las cuentas ante el Tribunal Constitucional porque no cumplen con su Estatuto de Autonomía. La presidenta, Susana Díaz, exigió «una rectificación» ante «la tomadura de pelo y el escándalo» que suponen los Presupuestos para su comunidad, con un recorte de la inversión, según sus cálculos, del 36,6%. «Encima -protestó- nos dicen que no nos quejemos».

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, aseguró que hay «una discriminación objetiva» con su comunidad, que es, subrayó, «la última en inversión por habitante» con un recorte del 33% en las inversiones. En el caso valenciano se da la particularidad de que las Cortes autonómicas aprobaron una declaración institucional de protesta ante el Gobierno de Rajoy a la que se sumó el PP.

El Gobierno asturiano cifró en el 43% el recorte para este año de las inversiones públicas, «un cataclismo», según la consejera de Infraestructuras, Belén Fernández.

No era menor el enfado en Extremadura, cuyo presidente, Guillermo Fernández-Vara, se preguntó «qué hemos hecho» al Gobierno central para que «trate tan mal a esta tierra».

Una reunión con Rajoy «cuanto antes» pidió el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, «indignado por el maltrato» a su comunidad en los Presupuestos del Estado, que solo han consignado «calderilla» para las infraestructuras cántabras.

El presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, también se sumó al coro de las protestas porque la prometida «lluvia de millones» en inversiones se han quedado en nada por «la riada» presupuestaria que ha arrastrado «las promesas». Los compromisos a Rajoy, resaltó, «no le duran ni una semana».