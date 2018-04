Profesores y alumnos de universidades públicas sacan sus másteres a la calle

Ha sido casualidad que, en el momento en que Cristina Cifuentes dimitía en una atestada sala del palacio de la presidencia de la Comunidad de Madrid, a 200 metros de allí, ante el Teatro Real, el estudiante de la Universidad Complutense Adrián Díaz-Plaza disertara sobre el poder en la Castilla del Medievo. Y que más cerca aún, al pie del palacio de la Puerta del Sol, hablara de Cultura y Ciudadanía digitales Víctor Sampedro, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.

Hasta el final de la tarde de este miércoles, alumnos y docentes de universidades públicas madrileñas están enseñando a todo el que quiera pararse a mirar y escuchar cómo es un Trabajo Final de Máster (TFM), y cómo se desarrolla una clase de uno de estos cursos de postgrado. Es una forma de hacer visible su protesta contra el deterioro de la imagen de la universidad pública, una movilización que llevaban preparando los últimos 20 días y que ha venido a coincidir en fecha y lugar con la gran noticia política de Cifuentes.

Aplausos a la dimisión

Las clases que se desarrollaban en la Puerta del Sol al mediodía de este miércoles se interrumpieron para que un profesor informara al público congregado de que se había producido la dimisión. El aviso fue acogido entre aplausos.

Pero que Cifuentes abandone el poder es parco consuelo para Daniel Guío, de 23 años, estudiante de Biología en el campus de Móstoles de la Rey Juan Carlos. "Al final dimite por unos jabones, y no por su máster falso –dice al acabar una explicación pública sobre su TFM–. Esto no arregla el problema de la universidad. El escándalo de Cifuentes repercute en mi futuro. Pero eso he venido aquí".

Daniel Guío habla al terminar de explicar al público, bajo un sol de justicia, qué tiene de relevante su investigació sobre la adaptación de los rasgos físicos de las polillas. Es uno de los temas de un amplísimo cartel de casos académicos. Desde estudios de citometría en microscopía de fluorescencia hasta los moldes proverbiales en francés y castellano, pasando por el canon cinematográfico español o nuevas perspectivas en el tratamiento del cáncer de pulmón forman parte de los temas que alumnos y docentes de universidades públicas madrileñas están explicando en cuatro puntos de la ciudad: la Puerta del Sol, la Cuesta de Moyano, la Plaza de Lavapiés y las puertas del Teatro Real.

La movilización se llama “Másteres en la calle” y la promueve la plataforma La Uni en la Calle, que ya hizo este tipo de actos en 2013 protestando contra los recortes a la universidad pública. El profesor de Filología Italiana de la Universidad Complutense Juan Varela-Portas, uno de los organizadores, explica que esta movilización no es solo la reacción a un escándalo. “Estamos aquí por más que por Cifuentes”. Ya antes ha explicado Daniel Guío: "Esto afecta a toda el mundo universitario".