Protección de Datos vigilará la propaganda

La Agencia Española de Protección de Datos se ha embarcado en una particular e inusual campaña para defender la reforma que permitirá a los partidos bucear en las redes sociales e internet para la «recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas». Una prerrogativa que, según la interpretación particular que hace la AEPD, no permitirá a las formaciones políticas hacer «perfiles ideológicos» para enviar propaganda. | colpisa