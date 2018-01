Protesta por la equiparación salarial en Barcelona

Miles de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se han manifestado hoy en Barcelona para exigir la equiparación salarial con las policías autonómicas (Mossos y Ertzaintza), en una reivindicación en la que han contado con el apoyo de dirigentes de Ciudadanos, PP y PSOE.

La marcha, en la que han participado 35.000 personas según la Guardia Urbana, y 160.000 según la organización, ha sido convocada por la Fundación Jusapol, que es crítica con la propuesta planteada por el Gobierno para avanzar en la equiparación salarial, al considerar que es una "carta abierta" que tiene "mucha letra pequeña y cláusulas abusivas" que podrían comportar una pérdida de sus derechos laborales.



La protesta se ha iniciado en la plaza Urquinaona de Barcelona y ha transcurrido por Via Laietana, encabezada por una pancarta con el lema "Equiparación Ya. Justicia salarial", mientras los agentes, sus familiares y ciudadanos que les apoyan llevaban banderas españolas y de otras autonomías, entre ellas catalanas, y coreaban consignas como "mismo trabajo, mismo sueldo".



Además de policías, guardia civiles y sus familiares, a la manifestación han acudido dirigentes como el presidente de Cs, Albert Rivera, la líder de C's en Cataluña, Inés Arrimadas, el presidente del PPC, Xavier García-Albiol, el senador del PSOE Francisco González Cabaña, el presidente de la Asociación Catalana de Organizaciones de Víctimas del Terrorismo (ACVOT), José Vargas, así como el abogado Miguel Durán y dirigentes de Vox, entre otros.



En declaraciones a los periodistas, el presidente de la Fundación Jusapol, Natán Espinosa, ha asegurado que, tras la manifestación de hoy, el próximo 3 de febrero saldrán a la calle en Sevilla para iniciar un periodo de dos meses llevando su reivindicación a las principales ciudades españolas, con el fin de acabar con una diferencia de sueldo con Mossos y Ertzaina que cifran en hasta 600 euros brutos mensuales.

Según Espinosa, la propuesta que ha planteado el Gobierno, que ha prometido impulsar una partida presupuestaria de hasta 1.500 millones de euros en tres años, contiene "mucha letra pequeña y cláusulas abusivas", por lo que exigen una plena equiparación salarial sin perder derechos laborales adquiridos, como días de asuntos propios y la posibilidad de alojarse en casas cuarteles.



Jusapol, que nació debido a la "inactividad" de los sindicatos a la hora de lograr la equiparación, según Espinosa, también ha impulsado una moción para pedir esta medida en el Parlamento Europeo y tiene previsto entregar en el Congreso a finales de enero más de medio millón de firmas para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular que inicie la tramitación de una ley sobre esta reivindicación.

Espinosa ha leído un manifiesto en el que se destaca que "todos los ciudadanos" apoyan las reivindicaciones de su sindicato. "Todos menos tres, claro: Montoro, Zoido y Rajoy", ha señalado, en alusión al presidente del Gobierno y a los ministros de Hacienda e Interior.



"Hay que tratar justamente a la Policía Nacional y a la Guardia Civil y a sus familias. Den la cara, no nos engañen. No vamos a parar hasta conseguirlo ni vamos a aceptar migajas", ha aseverado.



En declaraciones a los periodistas, el presidente de Cs, Albert Rivera, ha advertido de que su partido no apoyará los Presupuestos del Estado si no incluyen una partida para la equiparación.

Por su parte, el líder del PP Catalán, Xavier García Albiol, ha resaltado que la "mayoría" de agentes son conscientes de que existe un compromiso "serio" de dotación económica para que en tres años la equiparación salarial sea una realidad y que el Gobierno y los sindicatos están "satisfechos" de este acuerdo.



El senador del PSOE Francisco González Cabaña ha afirmado que a la Guardia Civil y a la Policía Nacional "les ha gustado tanto Barcelona que han vuelto para manifestarse", y se ha sumado a las reivindicaciones del sindicato convocante.