El PSOE acaba el año renegando de su relación con Podemos

Poco después de recuperar el liderazgo socialista frente a Susana Díaz el pasado mayo, Pedro Sánchez dijo que Podemos era su “socio preferente”. El PSOE y el partido morado llegaron incluso a crear una “mesa de coordinación permanente” en el Congreso para intentar sacar adelante iniciativas sociales. Pero ese esfuerzo ha dado escasos frutos. Los socialistas acaban el año renegando de su relación con Pablo Iglesias, que ya no consideran prioritaria.

El secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha sido el encargado de formalizar este cambio de actitud. Durante su comparecencia para hacer balance político del 2017, ha corregido a Sánchez. Ábalos ha dejado claro que Podemos “no” es un socio preferente. “No tenemos ninguna sociedad, ahora que estoy repasando. Es más, hemos tenido algún problema, como en Barcelona”, ha dicho, en referencia a la ruptura del acuerdo en la capital catalana por parte de Ada Colau, a raíz del apoyo de los socialistas a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

“No necesitamos formalizar ningún espacio de relaciones entre partidos. Priorizamos la iniciativa política por encima de las relaciones con los partidos. Con Podemos nos podemos poner de acuerdo en políticas sociales, pero estamos a mucha distancia sobre la soberanía nacional. No hemos planteado ninguna cuestión estratégica de alianza”, ha explicado el número tres de los socialistas.

No ha sido el único giro respecto a los mensajes con los que Sánchez volvió a la secretaria general. “La prioridad es cambiar el Gobierno”, dijo Sánchez a sus diputados a mediados de junio. Ahora, a raíz de la situación en Cataluña, han cambiado de enfoque. “No podemos pedir un adelanto electoral en medio de esta crisis institucional. Vamos a exigir al Gobierno que cumpla y que gobierne”, ha dicho el secretario de Organización.

La ausencia de Sánchez

La comparecencia de Ábalos ha coincidido con la rueda de prensa de Mariano Rajoy para resumir la acción del Gobierno en el año que ahora acaba. Los socialistas solían esperar a que el jefe del Ejecutivo hablara para darle la réplica, y el encargado de hacerlo era el secretario general, pero este viernes han optado por hablar antes, por boca de su secretario de Organización.

“Hacemos un balance muy crítico del 2017, caracterizado por una doble fractura: la fractura territorial y la social provocada por los políticas del PP con la colaboración de C’s. Rajoy no está a la altura del país que gobierna, de las necesidades de los españoles”, ha señalado Ábalos.

“Ha habido un incremento de las desigualdades, de la precariedad y la pobreza. El Gobierno es incapaz de que el crecimiento económico llegue al conjunto de la sociedad. Tras estos años de expansión, la diferencia entre los que más y menos tienen se mantiene. Ha aumentado el número de personas en riesgo de pobreza y ha aumentado la desigualdad. El Gobierno está dinamitando los pilares del contrato social”, ha resumido el dirigente socialista, poniendo también el foco en el presunto rol del PP como “agitador de la desafección” en Catalunya.

A todo esto, ha continuado Ábalos, se suma la pereza legislativa del Ejecutivo, que solo ha aprobado 14 proyectos de ley en esta legislatura. “Este es un gobierno incapaz de gobernar sin el apoyo de una mayoría absoluta. Ahora que no tiene mayoría ya no sabe ni qué hacer. No es capaz de establecer acuerdos y los que firma no los cumple. Aún se encuentra con el síndrome del gobierno en funciones, parece que aún no ha superado el trauma de haber perdido la mayoría absoluta”, ha concluido el número tres del PSOE, que ha justificado la ausencia de Sánchez como parte de la “estrategia de comunicación” de su partido.