El PSOE acusa a Gobierno y Cs de "colaboración pasiva" con el independentismo

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ve a Cataluña "abocada" a unas nuevas elecciones. La principal responsabilidad es de los partidos independentistas, con su insistencia en plantear “candidatos inviables” e intentar “chantajes” a los tribunales, pero el Gobierno y Ciudadanos, a su juicio, también tienen parte de culpa.

“Este escenario cuenta con la colaboración, aunque sea pasiva, del Gobierno, que ha abandonado cualquier iniciativa política, y de Ciudadanos, que ganó las elecciones. ¿Qué ha liderado Ciudadanos en todo este tiempo? No ha planteado ninguna alternativa”, ha dicho este viernes Ábalos, elevando el tono contra el PP y el partido naranja tras un largo periodo de tiempo en el que las críticas territoriales de los socialistas a ambas formaciones han estado en segundo plano.

UN "PACTO POLÍTICO"

Ábalos ha acusado al Ejecutivo de no “entender” la realidad en Cataluña, donde conviven “diversas identidades”, y de aplicar en la comunidad autónoma un enfoque exclusivamente “punitivo”, en sintonía con la actitud del PP, que “se ha dedicado a ser parte del conflicto”. El número tres del PSOE ha insistido en la necesidad de explorar un nuevo “pacto político”, a través de una reforma constitucional. “Para convivir hay que hablar y esa no es la actitud del Gobierno. No lo hace por incapacidad, porque en Cataluña el PP es irrelevante, pero también por falta de voluntad”, ha argumentado Ábalos.

El dirigente socialista sostiene, en el mismo sentido, que Ciudadanos también “colabora” con el independentismo a través de su inmovilismo, que el partido naranja justifica subrayando que, pese a su victoria en las elecciones autonómicas del pasado diciembre, los partidos independentistas tienen mayoría en el Parlament. “Yo no tengo que decirles a Ciudadanos lo que tiene que hacer, pero creo que hay muchas cosas que hacer si uno quiere ejercer el liderazgo. El problema es si está haciendo algo. ¿Está intentando poner en común a las fuerzas que nos negamos a la independencia de Cataluña? ¿Está dando respuesta a las expectativas que despertó? Yo no digo qué tienen que hacer, pero algo tienen que hacer”, ha concluido Ábalos.