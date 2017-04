El PSOE arranca su precampaña más reñida en busca de un líder

El PSOE inaugura este lunes la pugna más dura para elegir a su nuevo secretario general con la apertura del plazo para registrar las precandidaturas que desembocarán en unas primarias el 21 de mayo. Los socialistas llegan al inicio de la carrera que ha de llevarles hasta elCongreso Federal del 17 y 18 de junio extenuados: medio año largo sin líder, erosionado tras haber perdido tres elecciones consecutivas, y con la incertidumbre de elegir estrategia para modernizar un partido que ha vivido su peor sangría en votos que se mudaron al podemismo, que le han dejado un electorado envejecido eminentemente rural y cómo volver a seducir a un electorado que, según los sondeos, cada vez es menos reacio a la abstención.

Tras el parón de Semana Santa y en este contexto de tensión, comienza una competición que se activa esta misma mañana en la sede madrileña de Ferraz. El diputado Eduardo Madina formalizará la precandidatura de Susana Díaz y también lo hará Patxi López.

Pedro Sánchez desconfía del calendario y los procedimientos. No comparte que, tras la inscripción de las precandidaturas -que dura hasta el miércoles- se abra la recogida de avales -del 20 de abril al 4 de mayo- cuando el censo de afiliados no estará confirmado hasta el 28 de abril. Para Díaz el trámite de los avales será la primera ocasión de medir fuerzas y ya indicó que otorga un "valor enorme" al número de respaldos que consiga. Su entorno muestra tanta confianza de su capacidad para ganar que en Andalucía buscan ya su sucesor.Para Sánchez la fuerza no está en los avales, sino en la voz de los militantes.

Ninguno de los tres aspirantes tiene previsto subrayar con un gran acto que el calendario se ha puesto en marcha y se limitarán a cumplir telefónicamente o por correo con el trámite de comunicar a la gestora su disposición a recabar los aproximadamente 9.000 avales precisos (5% del censo) para concurrir a la votación.

Según el censo que cerró el Comité Federal el pasado 1 de abril, el PSOE tiene 177.902 afiliados, lo que supone que cada candidatura deberá ir avalada por la firma de al menos 8.895, si bien esas cifras pueden variar, ya que la gestora no aprobará el censo definitivo hasta el 28 de abril.

Entre el 5 y el 8 de mayo se comprobarán los resultados y se resolverán posibles recursos, tras lo cual los ya candidatos desarrollarán su campaña oficial desde el día 9 al 20.