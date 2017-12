El PSOE compara el 155 con una "bala" que "no se agota"

El PSOE se ha mostrado este miércoles contrario a la prórroga o renovación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, pero al mismo tiempo ha avisado de que el mecanismo sigue ahí para futuras situaciones. “Es un mecanismo excepcional, pero no se agota una sola vez. No hay una sola bala. Ahora ya no es una cuestión especulativa, ya se ha experimentado. Pero nadie tiene interés en que se vuelva a aplicar o se alargue su aplicación. Hay que pretender la normalidad”, ha dicho el secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos, en la sede del partido.

El partido liderado por Pedro Sánchez pactó con Mariano Rajoy la aplicación de este precepto de la ley fundamental, para destituir al Govern de Carles Puigdemont y convocar elecciones, pero no cree que los resultados electorales del pasado jueves, cuando el bloque independentista reeditó su mayoría en el Parlament, se expliquen por esta medida. Su tesis es que la responsabilidad principal es del presidente del Gobierno por su actitud durante todos estos años frente a Catalunya. En todo caso, los socialistas consideran que el 155 dejará de estar en vigor, como señala el acuerdo aprobado por el Senado, “cuando haya un Govern que respete el marco legal”.

Ábalos ha aplaudido la decisión del Parlament, apoyada por Junts pel Sí y los ‘comuns’ en la Diputación Parmanente, de recurrir el 155 ante el Tribunal Constitucional, un paso que ya había dado Podemos. El número tres del PSOE no duda de que su aplicación ha respetado la Carta Magna, pero cree que el paso dado por los independentistas es positivo. “Significa que reconocen el sistema, que implícitamente tienen confianza en el orden constitucional”, ha dicho.

Mensaje a Ciudadanos

Tras unas elecciones ganadas por Ciudadanos en las que el PSC solo aumentó un escaño respecto al 2015, donde pisó su suelo histórico, Ábalos ha dado entender que Inés Arrimadas, la candidata de los naranjas, debería liderar “ejercer su liderazgo” e iniciar conversaciones con los grupos para plantearse, si acaso, un intento de investidura. El secretario de Organización del PSOE no ha sido tan explícito como lo fue el día anterior el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, quien tachó de “error” la “alergia a gobernar” de Ciudadanos, que alega la falta de una mayoría constitucionalista para justificar su inmovilismo.

“Ciudadanos no tiene que decir nada más allá de su ‘no’ al independentismo. El gran reto no es ganar unas elecciones, sino demostrar que sirve para algo. Nosotros no tenemos por qué tener una estrategia frente a Ciudadanos. Ellos son una fuerza de derechas y nosotros somos socialdemócratas”, ha dicho Ábalos. Sobre si Arrimadas debería presentarse a la investidura, el dirigente socialista ha dicho: “Ella misma. Nosotros no se lo vamos a pedir. Si respetan a sus electores, deberán dar a sus votos algún tipo de utilidad. Pero es su responsabilidad”.