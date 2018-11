El PSOE critica a Casado por su falta de "contundencia" con Cospedal

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha mostrado su incomprensión por la falta de "contundencia" por parte del líder del PP, Pablo Casado, con María Dolores de Cospedal, después de la renuncia de la manchega a su puesto en la ejecutiva popular tras el escándalo de su reunión con Villarejo.

El también ministro de Fomento ha sostenido que Cospedal debería renunciar a su escaño, porque sus "artimañas" contra distintas instituciones le hacen "muy difícil mantener una vida pública". "Este es un gesto menor. No hace falta decir más", ha concluido.

"Queda un poco feo estar un partido en el que has estado espiando a los compañeros. Pero lo importante es por qué obstaculizaba el trabajo de la Justicia y que no perjudicara a determinados personajes. Entiendo que el señor Casado no sea en esto muy contundente. Aunque le correspondería regenerar la situación de su partido. Su silencio, imagino, tendrá que ver con los compromisos que tiene con Cospedal, porque sin su concurso hoy no sería presidenta del PP", ha recalcado Ábalos.

Antes de la decisión de Cospedal, la coportavoz de la Ejecutiva de Podemos, Noelia Vera, ha asegurado que si Cospedal dimitía por Villarejo, el siguiente en dar un paso atrás debe ser el presidente de los 'populares', Pablo Casado. "Casado no estaría donde está sin el apoyo de Cospedal. Si, como todo apunta, a Cospedal le queda poquito tiempo, Casado debería dar el siguiente paso", ha indicado tras la Ejecutiva morada de este lunes.

Asimismo, ha anunciado que su formación va a pedir la comparecencia del empresario y marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, en la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación irregular en el PP, y también buscarán el modo y el formato de volver a solicitar la comparecencia de Villarejo.

Tras la decisión, Pablo Echenique ha vuelto a cargar contra Cospedal, Casado y el PP: