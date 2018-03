El PSOE pide el lazo morado de las mujeres en el BOE

La oleada de demandas feministas que cristalizó el 8-M en movilizaciones históricas por todo el país llegó ayer al Congreso. Lo hizo de la mano del PSOE, que reprochó al presidente del Gobierno que el apoyo a las mujeres se limite únicamente a colocarse durante unas horas en la solapa el lazo morado, símbolo de ese día, y no se traduzca en políticas de igualdad. «El lazo póngaselo al BOE y haga el favor de pedir perdón a las mujeres», le reprocho la portavoz socialista, Margarita Robles.

La diputada socialista afeó a Mariano Rajoy el argumentario del PP que definía como «elitista e insolidaria» la manifestación feminista, así como la llamada de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, y de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, a hacer una «huelga a la japonesa» y que el propio Rajoy desautorizó públicamente. Robles recordó en la sesión de control parlamentario al Ejecutivo que no ha dotado con los 200 millones comprometidos el pacto de Estado contra la violencia de género, que tampoco ha puesto en marcha medidas para favorecer la conciliación o la natalidad y que continúa manteniéndose la brecha salarial entre hombres y mujeres, así como en las pensiones. Rajoy no admitió críticas en las reivindicaciones feministas y censuró a la portavoz del PSOE porque «haga lo que haga y diga lo que diga no dejará de criticarme». El presidente se defendió con el argumento de que su Gobierno ha mejorado la situación de las mujeres y que, aunque queda mucha tarea por delante, la realidad es ahora mejor.