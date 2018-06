El PSOE sugiere dar un cargo a Errejón y a Podemos no le parece "sensato"

El PSOE ha dejado claro que no armará un gobierno de coalición como le pide Podemos tras apoyar la moción de censura de Pedro Sánchez. Sin embargo, por primera vez se muestra abierto a valorar otras posibilidades intermedias. En lugar de ofrecer carteras, los socialistas no descartan proponer al diputado Íñigo Errejón que asuma algún cargo en la administración, idea que no parece haber sido bien acogida en la dirección del partido morado.

La cuestión la ha puesto sobre el tablero político el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Ha confirmado que el Gobierno que prepara el nuevo presidente tendrá "inspiración socialista", un término con el que se refiere a "militantes" o "entorno" de su partido. Sin embargo, ha reconocido, que también toca elegir otros cargos institucionales y que, ahí, el PSOE tendrá en cuenta a otras fuerzas. Preguntado en Antena 3 por si sopesan ofrecer un espacio a Errejón, Ábalos no lo ha descartado.

"Sí es verdad que hay la administrción y órganos constitucionales que pueden dar pie a toda la representación del arco institucional", ha respondido. Aunque ha eludido citar al podemista, que se enfrentó con Pablo Iglesias por defender un acercamiento al PSOE, ha admitido que se tendrá en cuenta la situación de minoría parlamentaria en la que se encuentra su partido. "Tenemos un gobierno con un grupo parlamentario de 84 diputados. Eso nos obliga a compartir mucho, tenemos que ensayar una cultura democrática y contar con todos", ha reconocido.

Ábalos no ha llegado a confirmar si están pensando en algún puesto concreto, pero ha nombrado el Consejo de Radiotelevisión Española.

El planteamiento no parece haber conformado a la dirección de Podemos. Su secretario de Organización, Pablo Echenique, ha asegurado que Sánchez no les ha llamado para darles ninguna indicación sobre la formación de Gobierno u otros puestos. En todo caso, la sugerencia, no parece despertar el entusiasmo de la cúpula pablista.

El oficialismo morado solo asume que hay dos alternativas. "Gobierno de integración" o "gobierno monocolor", en palabras de Echenique. A su entender "no parece muy sensato que haya opciones que no sean estas dos".

Además, ha puntualizado, los canales de comunicación deben ser los oficiales. "Para que esa conversación sea productiva debería ser entre el presidente del Gobierno y el secretario general [Pablo Iglesias]".

Fuentes próximas a Errejón han confirmado a este diario que la dirección del PSOE no se ha puesto en contacto con él para plantear su entrada en algún cargo institucional.