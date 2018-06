Puigdemont acusa a Borrell de "ultra" y "radical"

El 'expresident' Carles Puigdemont ha subido un grado sus declaraciones contra el recién designado ministro de Exteriores, Josep Borrell, y le ha acusado de "ultra" y "radical" por sus declaraciones en contra del independentismo. Durante una extensa entrevista en RAC-1, Puigdemont ha considerado que Borrell "ha atizado" una confrontación social que, a su juicio, no existía en Cataluña. "Yo estoy dispuesto a concederle toda la gracia que se merece a partir de sus hecho, y no sus opiniones, pero eso no excluye que ha tenido una actidud de inrresponsabilidad política al quere crispar un debate y una situación".

El líder de Junts per Catalunya ha recordado las palabras de Borrell aludiendo a la "desinfección y a la limpieza" durante un mitin de la campaña de los comicios del 21-D y su participación en manifestaciones de Societat Civil Catalana, entidad que también ha calificado de "ultra".

También ha criticado al ministro de Cultura, Màxim Huerta, a cuenta de sus tuits y ha rechazado compararlos con los de Quim Torra. A su juicio, "revelan un talante que no lo hace adecuado para una cartera como esta", ha afirmado y ha asegurado que en el caso de Torra se cogieron expresiones de textos "que nadie leyó y que decían lo contrario de lo que se intentó decir". No obstante, después ha considerado que los tuits "forman parte de un contexto" y que en ocasiones son fruto de "un mal momento".

Un discurso nuevo

En general, Puigdemont ha considerado que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez "ha generado expectativas por encima de sus prosiblidades" y ha destacado que, de momento, no se ha revertido ninguna de las políticas de Mariano Rajoy respecto de Cataluña. No obstante, ha admitido el cambio de discurso de Sánchez en el debate de la moción de censura y que todavía es pronto para juzgar al Ejecutivo central-los ministros tomaron ayer posesión de su cargo-.

"Todo lo que sea situar el problema, no driblar ni hacer ver que el problema no existe, encararlo, será saludado", ha añadido el 'expresident'.

Vídeo en la cárcel

También ha abordado Puigdemont el polémico vídeo con imágenes de Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Raül Romeva en la prisión de Estremera. Ha considerado que es un "error de seguridad grave" y que lamenta la difusión y la intención con la que se grabó. Además, ha explicado que también existe un vídeo suyo de cuando estuvo en la cárcel de Neumünster, en el patio y vestido con un chándal verde. "Yo no lo he visto, pero gente que sí que lo ha visto me ha avisado y sé también que hay alguien que lo ha intentado vender", ha revelado.

Sobre la relación con Junqueras, ha asegurado que sí que ha intentado ponerse en contacto con él, igual que lo ha hecho con otros 'exconsellers'. Ha explicado que le ha enviado dos cartas aunque a través de vías no convencionales, sin remitente, para evitar las restricciones. "No es sencillo que la comunicación pueda fluir", ha añadido, al tiempo que ha subrayado que él no ha recibido ninguna carta de Junqueras, al contrario de otros 'exconsellers' que sí que le han agradecido sus misivas.

Lista para las municipales

Por último, Puigdemont ha descartado presentarse a unas futuras elecciones y ha considerado que la legislatura debería de agostarse. Sobre las municipales, el líder de JxCat ha aplaudido la iniciativa de una lista conjunta para el Ayuntamiento de Barcelona, olvidando que su partido, el PDECat, ya tiene candidata: Neus Munté.

"Neus Munté tiene mi apoyo y lo que ha hecho en el PDECat es muy bueno, pero lo que plantea Jordi Graupera (la lista conjunta) es un debate interesante que sacude todo un espacio", ha concluido.