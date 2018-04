Puigdemont admite que le esperan «décadas de cárcel o de exilio»

ramón gorriarán | madrid

Carles Puigdemont tiene «claro» que su futuro vital y político es oscuro. En una entrevista publicada ayer por la revista londinense The Times Magazine apunta que le esperan «décadas de cárcel» si la justicia alemana autoriza su entrega a España. De no ser así, agrega, tiene por delante «muchos años en el exilio» porque no podrá regresar por las cuentas pendientes en el Tribunal Supremo.

Puesto a elegir entre las dos alternativas, Puigdemont considera que «el peor» escenario es el de la extradición a España porque el paso siguiente sería el ingreso en prisión provisional, como ha ocurrido con la mayoría de los exconsejeros de su Gobierno que no huyeron a Bélgica. Después, vendría el juicio en el Tribunal Supremo acusado de rebelión, malversación de fondos públicos y desobediencia a la justicia, siempre que el tribunal Schleswig-Holstein autorice la entrega por esos tipos penales.

En consecuencia, resume, «la opción más realista es no tener un plan para el futuro». El expresidente de la Generalitat de Cataluña, entretanto, aguarda la decisión de la justicia alemana con una vida en Berlín bastante monótona, según explica en la entrevista. Los martes debe presentarse en una comisaría berlinesa para certificar que no ha huido, y cada día sale de su «apartamento» para «tomar un café o comer» y el resto del tiempo lo pasa en casa trabajando. Porque, subraya, no es un «fugitivo» ni lleva «una vida clandestina». Se considera «presidente» de la Generalitat y como tal tiene que reunirse con «gente, no vivir en la oscuridad».

Lo que no va a hacer, dice, es rendirse ni «hacer ninguna concesión a la tristeza», aunque reconoce que lleva mal «no poder besar» a sus dos hijas «cada noche» ni estar con ellas. Acostumbrarse a esa situación es «imposible», se lamenta, sobre todo porque las niñas «están asustadas».

Nuevo enfrentamiento

Mientras Puigdemont desgranaba sus confidencias a The Times Magazine, sus partidarios mantenían ayer una nueva confrontación a cuenta de la investidura. La portavoz del PDeCAT, María Senserrich, reclamó este viernes que el nombre del candidato, el cuarto que saltaría a la palestra, debe ser consensuado entre los «34 diputados de Junts per Catalunya» porque la opinión de todos tiene que ser escuchada.

Unas palabras que recibieron la inmediata contestación negativa del núcleo duro de Puigdemont. La opinión que vale, dijeron, es la del expresidente, y aquel que designe será el candidato a la investidura.