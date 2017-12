Puigdemont añade cuatro "recomendaciones" críticas a qué hacer en un atentado

La campaña que el Ministerio del Interior difundió el lunes, con un decálogo de medidas de autoprotección en caso ataque terrorista, bajo el hastag #QuéHacerEnUnAtentado, está dando mucho que hablar. No sólo los sindicatos policiales han criticado este martes al ministro, Juan Ignacio Zoido, por hacerse acompañar de Saúl Craviotto, policía medallista y ganador de MasterChef Celebrity, en lugar de los especialistas antiterroristas de la Policía Nacional, sino que Carles Puigdemont ha aprovechado la iniciativa para criticar al Gobierno por su actuación contra el 'procés', tras los atentados de Barcelona y Cambrils.

A través de su cuenta de Twitter, el expresident se ha hecho eco de la campaña y ha añadido, de forma irónica, "cuatro recomendaciones". La primera, "no encarcelar al político que gestiona bien", en alusión al 'conseller' de Interior cesado, Joaquim Forn.

En segundo lugar, "no arrinconar al Mayor que lo soluciona eficazmente", en referencia a Josep Lluís Trapero.

Además, "no pagar a confidentes del CNI" y, por último, "no dejar sin munición a los Mossos", dos reflexiones que acompaña de sendos titulares periodísticos en las que se explica que "el CNI admite que tuvo contacto con el imán de Ripoll cuando estaba preso en Castellón por narcotráfico" y que el "Ministerio del Interior deja a los Mossos sin munición".

