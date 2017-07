Puigdemont forma un gobierno de convencidos con la cita del 1-O

cristian reino | barcelona

Esquerra, la CUP, la ANC y Ómnium Cultural llevaban meses avisando de que al Pdecat le temblaban las piernas. Carles Puigdemont les dio la razón y acometió ayer la primera crisis seria de Gobierno en 18 meses de mandato. El presidente de la Generalitat destituyó a tres de sus consejeros, Neus Munté (Presidencia y portavoz), Jordi Jané (Interior) y Meritxell Ruiz (Enseñanza), y al secretario del Gobierno, Joan Vidal de Ciurana. Todos históricos de la desaparecida Convergència y por los mismos motivos por los que fulminó a Jordi Baiget hace diez días: tienen dudas respecto al referéndum. Sus sustitutos son Jordi Turull (Presidencia y portavoz), Joaquim Forn (Interior), Clara Ponsatí (Enseñanza) y Víctor Cullell, como secretario. Puigdemont necesita un gobierno blindado, diseñado a su medida y que esté comprometido al cien por cien con el referéndum y con las consecuencias que se deriven del mismo, sean penas de prisión o perjuicios en el patrimonio personal.

Los nuevos tomaron posesión de sus cargos ayer en una ceremonia solemne en el Palau de la Generalitat.

La crisis llega a dos meses y medio para el 1 de octubre y cuando el Ejecutivo autonómico está a punto de empezar a plasmar sus decisiones por escrito con las consiguientes consecuencias penales. Por ejemplo, la compra de urnas que se formalizará el martes. El presidente de la Generalitat lanzó ayer dos mensajes. Uno interno: no hay lugar para las dudas en el Ejecutivo catalán. Otro externo: la intención de colocar las urnas el 1 de octubre va en serio, caiga quien caiga. «El 1-O votaremos en un referéndum organizado por el Ejecutivo y con un resultado vinculante», advirtió al presidente del Gobierno. Puigdemont afirmó que el 1 de octubre acabará una etapa, la de la Cataluña autonómica. El discurso oficial de los soberanistas es que habrá consulta, pero admiten en privado que la empresa es cada día más difícil.

Puigdemont quiso dar un golpe de autoridad con el que trató de cerrar la crisis abierta tras el cese de Baiget. Por primera vez, ha podido rodearse de una guardia pretoriana formada por los halcones de su partido, los que le han prometido lealtad hasta el final.

Los dos cambios más significativos son el relevo en las carteras de Interior y Enseñanza. Dos piezas clave en el día de la votación. Puigdemont aparta además a Munté, a la que el Pdecat podría reservar para futuras elecciones. Desde la Portavocía, los mensajes de Turull serán además mucho más beligerantes que los de su predecesora.

Se trata de un Ejecutivo diseñado también a la medida de Junqueras con la vista puesta en el 1-O. A cambio, el vicepresidente de la Generalitat asume hacerse cargo de la organización del referéndum unilateral. Eso sí, se asegura que no será el único que saldrá escaldado si hay consecuencias penales.

Aunque el Pdecat había pedido que la crisis fuera equilibrada entre las dos fuerzas que integran el Gobierno catalán, todas las bajas las han puesto ellos. Cuatro son los dirigentes inhabilitados hasta la fecha por el proceso catalán y cuatro los consejeros convergentes a los que se ha purgado. Lo que no hace si no alimentar la teoría, generada desde las propias filas nacionalistas, de que el Pdecat está siendo el gran damnificado del proceso. Frente a Esquerra, que sube como la espuma en las encuestas, sale indemne de las crisis y de las decisiones judiciales y además aparece ante la opinión pública como el único partido independentista pata negra. Esquerra no solo no pierde consejeros, sino que además el Pdecat pierde presencia en el Ejecutivo, ya que Ponsatí entra como independiente como procedente de la ANC.