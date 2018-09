Puigdemont lamenta que Europa dé la espalda al ‘procés’

c. reino | barcelona

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, lleva casi un año en Bruselas, donde huyó tras la declaración unilateral de independencia, y empieza a asumir algo que no hacía cuando llevaba las riendas del Gobierno catalán: que las instituciones europeas no quieren saber nada del proceso.

«Es evidente que la Unión Europea, las instituciones europeas, no han apoyado la causa catalana. Lo que critico, mi decepción no es en relación a la independencia, sino que callen en relación a los derechos fundamentales», afirmó este viernes en la televisión pública belga RTBF. Aun así, Puigdemont insiste en llamar a la puerta de los organismos comunitarios. El exmandatario catalán interpeló ayer directamente al presidente del Consejo, el polaco Donald Tusk. El día 10, Puigdemont reclamó una mediación a Tusk y ayer insistió en llamar a la puerta del presidente del Consejo. Solo a él y no al presidente de la Comisión, quien siempre se negó a recibirle cuando viajaba a Bruselas siendo presidente. «Ha sido el único que al expresarse sobre la crisis catalana lo ha hecho de una forma respetuosa», dijo. Tanto Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión, como Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo siempre se han mostrado muy críticos con el proceso catalán.

Réplica de torra

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, respondió ayer con contundencia a la advertencia que le lanzó el jueves desde Nueva York el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, quien amenazó con elecciones si el independentismo prioriza el conflicto. «¿De qué conflicto está hablando, con presos políticos, con exiliados, con casi 2.000 catalanes que están siendo investigados, con nuestro derecho a la autodeterminación negado una y otra vez?», replicó al presidente del Gobierno.