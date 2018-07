Puigdemont lanza una organización política para aglutinar al secesionismo

c. reino | barcelona

Carles Puigdemont, Quim Torra y Jordi Sànchez presentaron ayer el movimiento ‘Crida (llamada) nacional por la república’, una «herramienta» y «organización de acción política», que pueda participar en todas las elecciones y que reúna a todos los que comparten el objetivo de la secesión. Aspira a ser un Scotish National Party a la catalana, inspirado en el En Marcha de Macron, que busca ampliar el perímetro independentista. «Todo el mundo es bienvenido», afirmó Puigdemont por videoconferencia en el acto celebrado en el Ateneo de Barcelona. Torra no pudo acudir porque su vuelo procedente de Alemania se canceló. Pero habló a través de un mensaje de voz. «La república tiene muchos acentos», es «plural» y «transversal», dijo el expresidente, que insistió en que la iniciativa se dirige a soberanistas de derechas y de izquierdas, a los CDR, a la ANC y todo el universo que ahora representa JxCat. A la conferencia asistió la plana mayor de Junts per Catalunya y del PDeCAT y también acudió algún representante de ERC. No así de la CUP.

Puigdemont llama a la unidad para superar iniciativas «caducas» como el PDeCAT para insistir en el desafío y prolongar el proceso indefinidamente. Las personas o grupos que se adhieran podrán definir si acaba transformándose en un partido.