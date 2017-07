Puigdemont no podrá exponer su plan en el Congreso si no hay votación

m. e. alonso | madrid

Ana Pastor enterró las pretensiones de Carles Puigdemont de intervenir en el Congreso en un debate sin votación final. La presidenta de la Cámara baja rechazó la última petición del líder de la Generalitat para exponer a los diputados su plan de convocar un referéndum de independencia en Cataluña el 1 de octubre y debatirlo sin que hubiera una votación. «La carta que nos ha dirigido no contiene la respuesta que esperábamos», reconoció poco después Puigdemont.

Pastor no se demoró en su réplica y apenas dos días después de haber recibido la misiva del presidente autonómico -que tardó once días en llegar a su destino- le contestó que el formato que proponía no tiene cabida en el reglamento de la Cámara baja. La presidenta armó su carta con los argumentos de los servicios jurídicos y arguyó que, según el artículo 87 de la Constitución y el artículo 127 del reglamento del Congreso, su comparecencia sólo podría acogerse en caso de presentar una proposición de ley aprobada en el Parlamento catalán, una reforma constitucional o del Estatuto de autonomía y ésta debería ser debatida y, posteriormente votada.

«Fuera de este procedimiento, el reglamento no contempla ningún debate en sesión plenaria en el que pudiera solicitar comparecer», apuntó Pastor en su carta, remitida a última hora del jueves. Ese trámite se ha utilizado en todas las reformas de estatutos, en la discusión de proposiciones de ley procedentes de parlamentos autonómicos o con el llamado plan Ibarretxe, que se presentó como una reforma estatutaria y que también fue debatido y rechazado en el Congreso en febrero de 2005. Un precedente que el Ejecutivo catalán no se plantea repetir de ninguna manera.

No obstante, Pastor recordó a Puigdemont que el reglamento del Senado sí prevé este tipo de comparecencias, no en pleno, pero sí en la Comisión General de Comunidades Autónomas de esa Cámara, donde pueden acudir los presidentes autonómicos que lo deseen y donde el mandatario catalán podría debatir con sus pares autonómicos, además de los senadores, su propuesta independentista. Una oferta que Puigdemont ya declinó en marzo, cuando solicitó una sala para dar una charla sobre la situación política en Cataluña y la Mesa del Senado le ofreció entonces esta solución. Puigdemont esgrimió en su negativa que él pidió impartir una conferencia y no participar en una comisión con formato parlamentario.

El presidente de la Generalitat lamentó ayer la negativa de Pastor a su petición porque a su juicio «no hay nada explícito en el reglamento del Congreso que lo prohíba» sino «falta de interés». «Un acuerdo de la mesa sería suficiente para habilitar cualquier fórmula para exponer, debatir y escuchar los argumentos del resto de grupos parlamentarios sobre lo que está pasando realmente en Cataluña y lo que nos proponemos hacer», afirmó.

El dirigente nacionalista recordó que su demanda respondía «a la petición que le había hecho el propio Mariano Rajoy» y rechazó la propuesta de Pastor de presentar una proposición de ley porque «Cataluña ya ha presentado muchas propuestas y todas han sido rechazadas». «Ya no nos queda nada más que ir a a explicarnos», pero «parece que no nos quieren escuchar», remachó.

Desde el entorno de Puigdemont se tomaron la respueta como un portazo a sus demandas «democráticas» y dieron por cerrada este vía.