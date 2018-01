Puigdemont pide amparo a Torrent para poder asistir al pleno de investidura

Carles Puigdemont ha solicitado este lunes amparo al presidente del Parlament, Roger Torrent, para poder acudir al pleno de investidura convocado para este martes a las 15 horas.

En el escrito que su grupo ha registrado en la Cámara, el candidato de Junts per Catalunya cita el reglamento del Parlament para argumentar que como diputado tiene "el derecho de asistir a los debates y a las votaciones del pleno" y para destacar que cuenta con "inmunidad" y no puede ser detenido "si no es en caso de delito flagrante".

Por tanto, el 'expresident' insta a Torrent a tomar las "medidas necesarias para salvaguardar los derechos y prerrogativas del Parlament y del conjunto de sus miembros" ante las actuaciones del Tribunal Constitucional y del Gobierno de Mariano Rajoy encaminadas, a su juicio, "a obstaculizar el ejercicio" de su mandato como diputado y como candidato a la presidencia de la Generalitat.