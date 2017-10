Puigdemont pide una hora: su declaración hace saltar las alarmas entre los independentistas

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pedido una hora más. Según las fuentes consultadas, las últimas versiones de la declaración que tiene previsto leer Puigdemont habían hecho saltar las alarmas entre los sectores más decididos a proclamar hoy la independencia de Cataluña, entre ellos la CUP, y de ahí que los contactos se han intensificado 'in extremis'. Precisamente en la reunión celebrada en los despachos de JxSí han estado presentes el portavoz nacional de la CUP, Quim Arrufat, y las diputadas Mireia Boya y Eulàlia Reguant.

Puigdemont quería en su comparecencia dar por hecha la declaración sin citarla, por aplicación automática de la ley del referéndum, según fuentes gubernamentales. Y proponía suspender temporalmente sus efectos. Esta última versión ha generado controversia interna, sobre todo por el rechazo de la CUP. La CUP ha recibido la propuesta de Puigdemont una hora antes del pleno, informa el partido, y ha pedido un aplazamiento para trabajarla.

Según han informado a fuentes del Govern, Carles Puigdemont habría pedido este retraso del inicio del pleno porque está teniendo contactos con mediadores internacionales. Una portavoz del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha desmentido en Twitter que este esté hablando en estos momentos con Puigdemont, como se está apuntando desde algunos medios.

En paralelo, y poco antes de las 18 horas, los grupos de la oposición PP y Ciudadanos han reclamado que se suspenda el pleno previsto para esta tarde, ante el temor de que pueda ser utilizado para declarar la independencia de Cataluña, una petición que ahora abordará la Junta de Portavoces.

Según el escrito presentado por ambas formaciones, se recuerda que la Ley del Referéndum fue suspendida unánimemente por el Tribunal Constitucional por su "manifiesta contrariedad" a la Constitución y el Estatut, y se "requirió al Parlament y a los miembros de la Mesa impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir" los mandatos del Alto Tribunal.

"El president, tras conocer la suspensión del TC de la sesión del pleno en que se acordaba su comparecencia en aplicación de la ley del Referéndum, ha solicitado comparecer ante el pleno y ha manifestado pública y notoriamente la intención de dar aplicación a la mencionada ley y declarar así de manera ilegal la independencia", se añade. Por ello, Cs y PP, aludiendo al artículo 71 del reglamento del Parlament, se pide la "urgente desconvocatoria" de la sesión del pleno, previo acuerdo de Mesa y Junta de Portavoces. Porque de seguir adelante sería un "flagrante incumplimiento del deber de los cargos públicos de respetar el principio de legalidad" y, por lo tanto, "una perturbación injustificable en el ejercicio del derecho fundamental a la participación en los asuntos públicos en condiciones de igualdad por parte de los diputados".

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se reunirá mañana para decidir si admite la medida cautelarísima solicitada por VOX para ordenar la detención del presidente catalán, Carles Puigdemont, y del resto del Govern, tras el referéndum de independencia del 1-O, suspendido por el TC. Según han informado a Efe fuentes judiciales, la sala de lo penal del alto tribunal catalán tiene previsto reunirse mañana para analizar la petición cautelar planteada por VOX, en el marco de su querella contra Puigdemont y los demás miembros del gobierno catalán por los delitos de sedición y rebelión, sobre la que el TSJC aún no se ha pronunciado sobre su admisión a trámite. En un comunicado, el presidente de VOX, Santiago Abascal, ha indicado que confía en la independencia del poder judicial y que este "cumpla con su obligación de perseguir el delito, a diferencia de la dejación de funciones del ejecutivo de Mariano Rajoy".

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha advertido esta tarde a Carles Puigdemont que “respete orden constitucional y no anuncie medidas que hagan dialogo imposible”. Lo ha hecho en un llamamiento solemne en el Comité de las Regiones a sólo tres horas del decisivo pleno del Parlamento catalán en el que el presidente de la Generalitat expondrá sus planes después del referéndum independentista del 1 de octubre.

Tras recordar que la semana pasada habló con Mariano Rajoy para recordarle que la violencia no la solución para afrontar problemas políticos, en alusión a las cargas policiales el 1-O, el exprimer ministro polaco ha insistido en la necesidad de dialogar y ha pedido "buscar siempre lo que nos une para estar unidos en la diversidad".

El pronunciamiento del presidente del Consejo Europeo está en línea con otros similares de los máximos responsables de la UE, que se han manifestado de forma tajante a favor del respeto a la ley y en contra de una independencia de Cataluña al margen del ordenamiento constitucional español.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha llegado al Parlament una hora antes del comienzo del pleno para participar en una reunión de su grupo, JxSí, previa al inicio de su comparecencia para explicar la situación política y en la que podría anunciar una declaración unilateral de independencia. Puigdemont ha llegado aproximadamente a las 17 horas y se ha dirigido directamente a los despachos del grupo de Junts el Sí (PDeCAT y ERC) para participar en una reunión previa al comienzo del debate parlamentario. A su llegada al Parlament, el presidente de la Generalitat no ha querido hacer declaraciones y tampoco ha respondido preguntas de los periodistas sobre si iba a declarar hoy la independencia de Cataluña.

El Gobierno y el PSOE han hecho también un llamamiento a Puigdemont para que no declare la independencia de Cataluña, en un pleno del Senado en el que el portavoz socialista, Ander Gil, ha expresado su apoyo al Gobierno en la defensa de la Constitución.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reconocido que la democracia vive uno de los momentos "más importantes y difíciles" por la situación en Cataluña, un momento que exige "mucha sensatez y cordura, toda la que no ponen quienes están dispuestos a saltarse la Constitución y las leyes". Ha sido durante su respuesta a la pregunta que le ha dirigido el portavoz del PSOE, Ander Gil, quien, a dos horas de la comparecencia en el pleno del Parlament de Puigdemont, ha hecho un llamamiento para que renuncie a una declaración unilateral de independencia.

"Es un momento importante y me sumo a esa apelación", ha dicho Sáenz de Santamaría, que la ha dirigido no sólo a Puigdemont sino "a quienes tienen la responsabilidad de gobernar en Cataluña".

El camino a la independencia, ha dicho, no ha conseguido más que "división", "fractura", "ruina", "sembrar zozobra y miedo", cuando los catalanes y el resto de España merecen "tranquilidad y serenidad".

"Pido a esos gobernantes que, por primera vez, hagan historia, que no piensen en ambiciones personales, sino en el bienestar de todos los catalanes", ha añadido Sáenz de Santamaría quien ha recalcado que no puede haber bienestar "si no es dentro del marco de confianza que nos hemos dado".

A su salida del pleno, Sáenz de Santamaría ha destacado la importancia de la coincidencia en el mensaje que el Gobierno y el PSOE han dirigido a Puigdemont, a dos horas de que el presidente catalán comparezca ante el Parlament para abordar la situación en Cataluña.

Desde su escaño, Sáenz de Santamaría se ha referido a la importancia de que Gobierno y PSOE transmitan "juntos" a los ciudadanos de Cataluña y al resto de España ese "mensaje de tranquilidad y serenidad". "La democracia es muy fuerte", ha aseverado la vicepresidenta quien ha garantizado que los derechos "no se van a ver perturbados" y ha añadido: "No permitiremos que ningún Gobierno se instale permanentemente en la ilegalidad". La vicepresidenta ha recalcado que PP y PSOE comparten la "responsabilidad" que les da ser los dos principales partidos de la cámara y la de "haber construido lo que España es ahora" alternándose en el Gobierno en democracia. "Es momento para la apelación al diálogo dentro de la ley", ha aseverado la vicepresidenta quien ha hecho hincapié en que "no cabe la mediación entre la ley y el desacato" ni "entre la democracia y la tiranía".

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha insistido en el respaldo de los socialistas al Gobierno a "una respuesta constitucional" ante lo que pueda suceder esta tarde y ha hecho un llamamiento expreso a Puigdemont para que renuncie a una declaración unilateral de independencia (DUI).

"Hay responsables de la fractura y la división en Cataluña: el Gobierno de la Generalitat y quienes le apoyan en el Parlament", que han incumplido la Constitución y el Estatut "violentando los derechos y libertades de los parlamentarios y de los ciudadanos catalanes", ha señalado Gil. Por eso, ha exhortado a Puigdemont a regresar a la legalidad y a la institucionalidad democrática "de la que nunca debió salir" y le ha recordado que, si se declara la DUI, él y quienes le apoyan serán los únicos "responsables de la fractura" que se puede generar. "Y así lo juzgarán los tribunales primero y la historia después", ha apostillado, antes de subrayar su deseo de que Puigdemont recupere el "seny" y no dé un paso "irreversible" como sería el de declarar la independencia.

Convencido de que lo lógico es "parar y pensar". Gil ha trasladado a la vicepresidenta el apoyo del PSOE al Gobierno para que dé la "respuesta constitucional" oportuna, si bien ha apostado por no dejar de lado el diálogo hasta el último momento.

"No dude de que si alguien atenta contra el orden constitucional, el PSOE estará del lado de una respuesta constitucional", ha señalado Gil, y ha argumentado que su partido siempre ha defendido y defenderá la Constitución, las reglas democráticas y el Estado de derecho. Con todo, ha advertido al Gobierno de que han faltado iniciativas políticas para solventar la crisis catalana, que no se soluciona sólo con la aplicación de la ley.

Agricultores de la comarca de Maresme, en la provincia de Barcelona, han viajado por carretera hasta la capital y han aparcado una treintena de tractores bajo el Arc del Triomf para expresar su apoyo al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la espera de su comparecencia. Los agricultores que se manifiestan confían en que Puigdemont declare la independencia de Cataluña en su comparecencia prevista a las 18.00 horas en el Parlament, ubicado en las inmediaciones del Arc del Triomf.

"Venimos para dar a poyo al Govern y a la sociedad catalana, que está a favor del proceso de independencia", cuenta a Efe uno de los agricultores, que han llegado a la zona pasadas las tres de la tarde tras un viaje de unas dos horas de duración. La mayoría se ha desplazado en su propio tractor, aunque algunos han llegado hasta el centro de Barcelona en furgonetas y camiones.

"Nos quedaremos el rato que haga falta", señala otro de los agricultores, que asegura que su actividad es "uno de los pilares básicos de la economía catalana".

