Puigdemont proclama la independencia y la suspende acto seguido para negociar

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha declarado hoy la independencia de Cataluña en el Parlament después del referéndum del 1-O, que fue suspendido por el Tribunal Constitucional, en aplicación de la ley del referéndum, también suspendida, pero ha suspendido sus efectos para "dialogar". La calle, que estaba tomada por partidarios del independentismo movilizados por la ANC, ha recibido el discurso de Puigdemont con división de opiniones. Los más jóvenes han abandonado los alrededores del Parlament decepcionados.

Puigdemont ha afirmado hoy que asume el "mandato del pueblo" para que "Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república", pero seguidamente ha propuesto "suspender los efectos de la declaración de independencia" para abrir la puerta al diálogo. En su comparecencia ante el pleno del Parlament, en un discurso de cerca de media hora, Puigdemont ha evitado optar por la vía más directa a la independencia, en un intento de "desescalar la tensión" con el Estado, un "gesto de generosidad y responsabilidad" con el que espera "abrir un tiempo de diálogo con el Estado español".

"Asumo presentarles los resultados del referéndum ante todos ustedes y ante nuestros conciudadanos, el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república", ha aseverado un ovacionado Puigdemont. Acto seguido ha añadido: "Con la misma solemnidad el Govern y yo proponemos que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas se emprenda el diálogo".

En su discurso, Puigdemont ha repasado el proceso soberanista desde la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estatuto de autonomía y ha criticado las cargas policiales del pasado 1 de octubre, que ha asegurado que quedarán "grabadas en la memoria por siempre" de los catalanes.

"No somos unos delincuentes, no somos locos, no somos golpistas, no somos abducidos. Somos gente normal que pide poder votar. Y que ha estado dispuesta a todo el dialogo necesario para realizarlo de manera acordada. No tenemos nada contra España o los españoles, al contrario, nos queremos reentender mejor, porque la relación no funciona. La Constitución es un marco democrático, pero hay democracia más allá de la Constitución", ha señalado.

"El Govern y yo mismo proponemos que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos el diálogo", ha dicho Puigdemont.

El 'president' afirma que están dispuestos a abrir una etapa de diálogo. Pide "respeto" hacia "quienes piensan diferente". A las empresas, que sigan trabajando por Catalunya. Al Gobierno, que "escuche" y a la Unión Europea, que vele por los estados miembros. Afirma que el conflicto se puede resolver "de manera serena y acordada". La CUP no aplaude la intervención de Puigdemont.

El presidente lo ha hecho después de un discurso en el que ha acusado al Gobierno de "no mover un dedo" por mejorar la situación de Catalunya, sino todo lo contrario. Todo esto, que tacha de "desprecio", ha tenido como consecuencia que millares de ciudadanos llegaran a la conclusión de que "la única forma de garantizar la supervivencia" del autogobierno era que Catalunya se convierta en Estado.

También señaló a Felipe VI: "El discurso del Rey de la semana pasada confirmó la peor hipótesis. A los ciudadanos españoles les traslado un mensaje de tranquilidad y deseo de diálogo político. Les pido un esfuerzo por el bien de todo, para reconocer qué nos ha impulsado hasta aquí. No somos locos, golpistas ni abducidos, ni criminales, somos gente normal que pide poder votar".

"No tenemos nada contra España".

Tras la proclamación de la independencia en diferido, ha tomado la palabra la líder de la oposición, Inés Arrimadas, de Ciudadanos, interviene y apunta que "esta es la crónica de un golpe anunciado".