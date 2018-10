Puigdemont quiere negociar un referéndum "en plano de igualdad" y sin presos

El 'expresident' Carles Puigdemont se muestra dispuesto a negociar un referéndum con el Gobierno español sobre el futuro de Cataluña , pero a condición de que se haga "en un plano de igualdad" y sin políticos independentistas en la cárcel.

Preguntado en una entrevista que el canal Euronews emitirá el viernes, sobre si aceptaría un referéndum, Puigdemont dice que "depende del contenido" e insiste en que el independentismo es consecuencia de las cuatro décadas de experiencia constitucional en España.

"Si hace 40 años hubiéramos estado en un marco de federalismo a la alemana, hoy no pediríamos la independencia", señala, antes de añadir que el Tribunal Constitucional recortó el Estatut que había propuesto el Parlament en el 2005. Si se hubiera aceptado ese Estatut, "evidentemente no estaríamos aquí ahora" porque esa sentencia "marcó un límite" ya que el Constitucional dijo que "no se puede ir más lejos", cree Puigdemont.

"En los 40 años que llevamos con esta Constitución lo hemos intentado todo, menos la independencia, y no hemos tenido éxito", constata, y subraya que "lo que debe estar encima de la mesa es que la decisión pertenece a los ciudadanos de Cataluña".

COHN BENDIT, ENTREVISTADOR



"Las condiciones para una verdadera negociación, para un verdadero diálogo, deben ser en un plano de igualdad", avisa Puigdemont en la entrevista, realizada por el exeurodiputado ecologista Daniel Cohn Bendit. Asimismo, el 'expresident' afirma que "no es aceptable que haya gente en prisión" y que traten a los líderes independentistas como "criminales".

En cualquier caso, argumenta que habría que ponerse de acuerdo sobre la gestión de los resultados de un eventual referéndum, por ejemplo en qué significaría un rechazo a un nuevo estatuto.

Hace hincapié en que un año después del 1-O "hay más de dos millones de personas que siguen defendiendo la independencia de Cataluña".

Puigdemont, que reconoce que el independentismo ha cometido errores, reitera que al final "la decisión corresponde a los ciudadanos de Cataluña, no es una decisión que pueden tomar los gobiernos ni los parlamentos".

Y se esfuerza en negar que haya "confrontación civil" en Cataluña: "Todas las sociedades democráticas tienen debates profundos, y eso no es un peligro. El peligro es no resolverlo de forma democrática".