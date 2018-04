Puigdemont recibe la visita de su esposa en la cárcel

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha recibido este miércoles la visita de su esposa, Marcela Topor, en la prisión de Neumünster (Alemania), donde permanece encarcelado desde el pasado 25 de marzo. Topor ha acudido al centro penitenciario acompañada del empresario Josep María Matamala, una de las personas que viajaba con Puigdemont en el coche el día en que fue detenido.

He pogut estar més de 2 hores amb el president @KRLS. Estic impressionat pel seu coratge, fortalesa i ganes de continuat lluitant pels nostres drets com a poble. Demana no defallir, agraeix totes les mostres de suport i envia el seu escalf als altres presos i els seus familiars. pic.twitter.com/6QfZKTa5EP