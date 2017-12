Puigdemont se reivindica como president

efe | barcelona

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont afirmó ayer que «desde mañana mismo—por hoy—» debe quedar en suspensión el artículo 155 de la Constitución, que cesó a la antigua Generalitat para restituir el orden estatutario y constitucional. «Desde mañana mismo el 155 debe quedar en suspenso, se debe liberar a los presos políticos y debe comenzar la receta de la política», dijo Puigdemont al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. «Hay mayoría en votos y escaños que pide el referéndum», recalcó Puigdemont, quien defendió que «hay 57 diputados en contra de la consulta frente a 78 a favor». Puigdemont hizo su primera valoración de los resultados sobre un fondo en el que se leía «Generalitat de Catalunya. Gobierno legítimo» junto a los exconsejeros que le acompañan en Bélgica, tanto Clara Ponsatí y Lluís Puig, de Junts per Catalunya, como Meritxell Serret y Toni Comín, de ERC.

Sensación agridulce, aunque mucho más dulce que agria. Porque aunque Ciudadanos logró una victoria histórica y los catalanes, en votos, dijeron ‘no’ a la vía unilateral, Junts per Catalunya quedó segundo y hubo mayoría independentista en escaños. Su gran batalla se libraba contra Esquerra y esa batalla, la ganaron, lo que a su entender les legitima para seguir liderando el Gobierno catalán. Se evidencia que Puigdemont ha sabido rentabilizar y mucho su fuga a Bélgica. ¿Volverá a España, pese saber que será detenido? El gran interrogante sigue sin respuesta, según Colpisa. Es posible que se aclare en los próximos días, pero mientras tanto, anoche, el 130º president de la Generalitat no ocultó su euforia. Por su situación personal, por sus resultados, pero también por el batacazo histórico del Partido Popular de Mariano Rajoy, de quien no se olvidó en su intervención ante los medios de comunicación al filo de la medianoche. Fue el último de los candidatos en salir porque «es el president y había ganado», según explicaron fuentes de su equipo en el centro de prensa de Bruselas. Puigdemont sigue inmerso en su particular realidad, aunque parece que no le va tan mal.

«La República catalana ha derrotado a la Monarquía del 155», zanjó en tono triunfalista tras recordar a los líderes encarcelados y felicitar al pueblo catalán «por osu nueva lección de civismo y democracia». «Es urgente una rectificación, una restitución de la democracia y una reparación. Debemos volver ya al Gobierno que es donde nos quieren nuestros ciudadanos», dijo. «El Estado español ha sido derrotado. Rajoy y sus aliados han perdido y han recibido una bofetada de los catalanes. Han perdido el plebiscito que buscaban para legitimar el 155. Europa debe tomar nota. Las recetas de Rajoy no funcionan», aseveró.