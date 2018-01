Puigdemont y Rovira pactan la investidura

El expresidente catalán Carles Puigdemont (JxCat) y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, han cerrado un acuerdo para constituir la Mesa del Parlament y tratar de investirle como presidente de la Generalitat, por lo que se estudiará la posibilidad de hacerlo de forma delegada o telemática.



Según han informado a Efe fuentes de ERC y de Junts per Catalunya, este primer acuerdo se cerró la pasada noche durante una cena entre Puigdemont y Rovira en Bruselas, a una semana del pleno de constitución del Parlament.



Fuentes de JxCat consultadas por Efe han indicado que en la cena Puigdemont y Rovira acordaron iniciar la legislatura y votar una Mesa del Parlament con mayoría independentista, con cuatro miembros repartidos a partes iguales entre JxCat y ERC (que se queda con la Presidencia), lo que significaría que los comunes quedarían fuera del órgano.



El pacto también incluye la investidura de Puigdemont como presidente de la Generalitat, pero aún no está cerrada qué vía se usará para elegir al candidato si no está presente, ya que su intención es regresar a España -donde le espera una orden de detención- una vez ya haya sido investido.



JxCat plantea una investidura telemática, que se podría hacer vía Skype, o bien delegar en otro diputado presente en el pleno la lectura del discurso de Puigdemont.



En este contexto, fuentes de ERC han indicado a Efe que estudiarán con sus servicios jurídicos la viabilidad de estas propuestas.



Otra incógnita es cómo se garantizaría que los diputados electos que permanezcan en Bruselas o en prisión y que no renuncien al acta puedan votar.



En todo caso, queda descartada la opción de que la mayoría independentista bloquee el pleno de constitución del Parlament no asistiendo para provocar que no haya quórum, por lo que está asegurado que la legislatura se iniciará.