Puigdemont, tras la sentencia sobre Otegi: "Esta justicia es la que pretende juzgar a los líderes independentistas"

El serio varapalo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la justicia española por la condena a Otegi por el 'caso Bateragune' ha provocado la reacción inmediata del mundo independentista, que avisan de que esta misma justicia será la encargada de juzgar a los líderes independentistas.

Uno de los primeros en dar su opinión ha sido el 'expresident' Carles Puigdemont, huido en Bélgica para eludir la acción de la justicia. "Otro batacazo a España de la justicia europea. Y gordo", ha escrito Puigdemont en su perfil de Twitter, antes de recordar otra reprimenda de Estrasburgo a España a cuenta de la quema de fotos del Rey. "Este sistema judicial es el que pretende juzgar a los líderes independentistas", ha lamentado el 'expresident'.

Una altra patacada a Espanya de la justícia europea. I grossa. Violen drets fonamentals, sense els quals no hi ha justícia. Com va quedar clar també en el cas de la crema de fotos del rei. Aquest sistema judicial és el que pretén jutjar els líders independentistes. https://t.co/HyCTuMc6yI