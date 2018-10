Puigdemont: "Suspender la DUI fue un error"

Carles Puigdemont ha asegurado este lunes en una entrevista para la emisora de radio RAC1 que suspender la DUI "fue un error". Según el expresident de la Generalitat, "tenemos mucho que aprender y yo he aprendido mucho, pero hoy no lo volvería a hacerlo".

Puigdemont ha recordado durante la entrevista lo ocurrido el pasado 1 de octubre y ha asegurado que la intervención fue "de extrema violencia" contra gente "pacífica e inocente". Según el expresident, aquel día, ningún miembro del Gobierno español se puso en contacto con él. Sobre la actuación policial, Puigdemont ha insistido en que la policía española detuvo la intervención durante la tarde del 1-O porque se "dio cuenta de que el referéndum era ya una realidad y que la imagen que mostraban era pésima".

Además, en la entrevista, Puigdemont ha querido animar a los manifestantes de los CDR asegurando que sus protestas son perfectamente respetables porque la acción que desempeñan "no es violenta sino de resistencia". En ese sentido, Puigdemont aconseja mantener la posición y "esperar las oportunidades" para avanzar en la implementación de la república con "máxima unidad".

SENTIMIENTO DE UNIDAD

Para el expresident de la Generalitat es básico que haya un sentimiento de "unidad máxima" y "compromiso cívico" para poder conseguir implementar la república, pero ha admitido que ante una "ofensiva tan bruta y violenta" esto se complica. Acerca de la candidatura de Junqueras a las elecciones europeas, Puigdemont ha aplaudido la iniciativa y ha asegurado que él no se ha planteado hacerlo todavía.

Durante la entrevista, Puigdemont ha asegurado que pediría a Pedro Sánchez que "hiciera política de una vez por todas" y que no "criminalizara el independentismo". Puidgemont ha asegurado que lo que necesita Sánchez es hacer como "David Cameron o como el gobierno de Canadá con Quebec". A pesar de la crítica, Puigdemont ha querido recomendar que "haga atractiva" la opción de permanecer en España, una opción que por ahora "no es recomendable".

En relación a la polémica manifestación de este sábado de Jusapol, Puigdemont ha asegurado que lo mejor era "ignorar" la convocatoria pero que "una minoría no hizo caso y fue un error". "Hay que tener una actitud de respeto, caracter cívico y acciones no violentas", ha asegurado. En ese sentido y acerca de las cargas de los Mossos a los manifestantes, Puigdemont considera que el conseller de Interior Miquel Buch, no debería dimitir.