Puigdemont transforma la cumbre de Waterloo en la presentación del Consell de la República

La cita programada para este lunes en Waterloo (Bélgica) que debía servir para hablar del futuro del independentismo, y que luego mutó en una reunión bilateral entre Carles Puigdemont y Quim Torra, será finalmente una reunión para explicar qué será y cómo funcionará el Consell de la República, según ha avanzado 'Nació Digital' y ha confirmado la Agència Catalana de Notícies (ACN).

En el encuentro, Puigdemont pretende reunir a todas las patas del soberanismo y detallar el futuro organismo que lideraría desde Waterloo, después de que la semana pasada partidos y entidades rechazaran acudir a la cita por considerarla "partidista" o negaran haber recibido invitación alguna.

No obstante, la opacidad sigue envolviendo esta reunión, pues no se ha realizado una convocatoria pública, no aparece en la agenda oficial de Torra y no se conoce ni el lugar ni la hora a la que se va a producir. Asimismo, los partidos no han confirmado su asistencia, aunque la ACN ha sabido que ERC estará representada por el 'exconseller' Toni Comín; y JxCat, por el portavoz Albert Batet. La CUP mantenía hasta ayer domingo su negativa a asistir.

La Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural han anunciado que finalmente enviarán a un representante. En el caso de la ANC será su vicepresidente, Josep Cruanyes.