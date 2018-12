El punto mixto de la Glorieta de Guzmán vende un décimo del 67774, cuarto premio

Un décimo del 67774, número agraciado con el cuarto premio del sorteo de la Lotería Nacional fue vendido en el punto mixto de la glorieta de Guzmán en la capital.

Mariano Duque, propietario del establecimiento, desconoce quién puede haber sido la persona agraciada: "Llevamos solamente desde abril con el punto mixto, antes no vendíamos lotería, entonces sí que puedo decir que hemos vendido una barbaridad pero no tenemos referencia respecto a años anteriores. No sé quién puede haber sido la persona a la que le ha tocado, esto es muy aleatorio y no tenemos ni idea, pero la verdad es que estamos muy contentos"

El segundo y último cuarto en salir en el sorteo de la Lotería de Navidad ha llegado hasta León, en Guzmán el Bueno, 4 y Ponferrada, en Avenida Galicia, 42.

Ha sido muy repartido y ha tocado por toda España.