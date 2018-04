Los Quer se unen contra la derogación de la PPR

efe | madrid

Decenas de personas se concentraron ayer en la Puerta del Sol de Madrid, entre ellas la madre, padre y la hermana de Diana Quer, para homenajear a las víctimas y para exigir a los políticos que se mantenga en el Código Penal la prisión permanente revisable, para evitar nuevas víctimas y proteger la seguridad de la sociedad en su conjunto.

La figura penal fue introducida en la legislación en el año 2015, si bien, algunos partidos políticos como PNV, PSOE y Podemos han solicitado su derogación por considerarla «inconstitucional» y que con ella se podría buscar venganza y no justicia. Por su parte, el PP no sólo es partidario de no derogarla, sino de ampliar los supuestos en los que se aplica, como a secuestradores que acaben con la vida del rehén y a aquellos que oculten el cadáver de una persona asesinada o no colaboren en su hallazgo.

Actualmente está en vigor y sobre la cual se debe pronunciar el Tribunal Constitucional. Precisamente, Ciudadanos ha pedido esperar a que éste se pronuncie. Los manifestantes que esta mañana han protestado en Madrid han pedido precisamente a los partidos su no derogación, encabezados por la madre de Diana Quer, quien sostiene que esta medida no es una cadena perpetua y es una medida que protege a la sociedad. «Tenemos que levantar la voz, los políticos ya han hablado y ahora nos toca hablar a los ciudadanos», ha dicho Diana López Pinel a los medios de comunicación, al tiempo que ha asegurado que seguirá luchando en favor de aquellos «a los que les han arrebatado la vida de forma tan injusta».