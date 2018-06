Los radicales boicotearán la visita del rey a Tarragona

cristian reino | barcelona

«El rey del 3-O no es bienvenido en Cataluña». El independentismo más radical hará hoy suya la frase pronunciada por Carles Puigdemont y amenaza con boicotear la ceremonia de inauguración de los Juegos Mediterráneos en Tarragona, presidida por Felipe VI y Pedro Sánchez y sin que Quim Torra haya decidido aún si les acompañará en el palco.

Tanto los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) como la ANC han convocado movilizaciones para hoy para expresar su rechazo a la presencia del rey en Cataluña. «No ha rectificado su discurso del 3 de octubre donde tomó parte en el conflicto y dio cobertura a la violencia. No olvidamos y no podemos normalizar su presencia. Le demostraremos que no es bienvenido», alentaron ayer los secesionistas por las redes sociales.

El independentismo radical desplegará sus activistas en las inmediaciones del Nou Estadi tarraconense, donde se celebrará la ceremonia inaugural. A la hora prevista para las manifestaciones de los CDR y de la ANC, llegarán las delegaciones de los países que desfilarán en el estadio y está por ver cómo inciden en el transcurso del acto. «Que corra el Borbón» es el amenazante lema de la protesta de los CDR.