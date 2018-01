Rajoy anuncia un "rearme programático" del PP para plantar cara a Ciudadanos

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció hoy un "rearme programático" del PP para prepararse ante las próximas convocatorias electorales y ha pedido a su partido "trabajar más" ahora que tiene "más competencia", en clara alusión a Ciudadanos

Rajoy ha prometido, en cualquier caso, "dar la batalla" para que su partido gane en las próximas convocatorias electorales, y ha rechazado de pleno extrapolar los resultados en Cataluña a nivel nacional.

El líder del PP ha intervenido ante la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre congresos del partido, con un discurso en el que ha reconocido que su partido ha podido cometer errores en Cataluña, pero ha defendido la actuación del Gobierno ante el desafío independentista, que ha sido "buena para España aunque no lo haya sido para el PP".

"Cada elección es un mundo", ha dicho Rajoy al rechazar la idea de que los resultados catalanes puedan extrapolarse a nivel nacional.

Y ante las encuestas que auguran caídas del PP e incluso el "sorpaso" de Cs, ha advertido de que solo son "fotografías" de un determinado momento que pueden estar condicionadas por diversas circunstancias.

Ante los suyos, Rajoy ha puesto en valor la "fortaleza y cohesión" del PP y ha subrayado que su partido es el "del empleo y la recuperación" y también el que da "seguridad, estabilidad y certidumbre en tiempos difíciles".

Ha advertido por eso de que el partido depende de su propio esfuerzo para conseguir sus objetivos y ha llamado a todos los 'populares' a adaptarse a los "cambios" y preparar las elecciones municipales, autonómicas y europeas del año que viene.

Rajoy ha prometido que se elegirá a "los mejores equipos" y se "reforzará" la oferta de candidatos del PP, con dirigentes dispuestos a trabajar "sin descanso" para responder a las exigencias de la sociedad española.

Unos candidatos que, ha asegurado, deberán estar comprometidos con la defensa de la unidad nacional, la "decencia" y la "honestidad".

"En esas elecciones habrá más competencia, es normal, no pasa nada", ha dicho Rajoy ante los dirigentes del partido, a quienes ha señalado que esta nueva coyuntura obliga a "trabajar más".

"Hay que dar la batalla. Yo desde luego la voy a dar y espero que vosotros también", ha concluido.

Así ha cerrado Rajoy el discurso de esta reunión que ha dado el visto bueno a una intensa agenda que incluye, además de la convención nacional, otras diez convenciones temáticas, así como una escuela de invierno que el partido celebrará a primeros de marzo en Canarias.

Y ha anunciado también una campaña de afiliación del partido que permitirá la inscripción por internet.

Todo en una reunión en la que el presidente del Gobierno ha dedicado buena parte de su intervención a analizar la situación en Cataluña, y ha advertido de que la aplicación del artículo 155 de la Constitución seguirá en vigor si Carles Puigdemont mantiene su intención de ser investido desde Bruselas, porque de esa forma no toma posesión como presidente ni forma un nuevo Govern.

Rajoy ha señalado que la respuesta del Gobierno "ha sido buena para España aunque acaso no lo haya sido para el Partido Popular" porque se ha restituido la legalidad y se destituyó al Govern que la vulneró.

Ahora cree necesario apelar "al realismo y al sentido común" ante la pretensión de Puigdemont de ser investido estando fuera de España.

Ha advertido de que si se pretende propiciar dicha investidura telemática el Gobierno recurrirá de inmediato ante el Tribunal Constitucional, y ante el "supuesto imposible" de que se le eligiera estando en Bruselas, ha recordado que debería tomar posesión y eso supone hacerlo físicamente.

"Si no lo hace, el artículo 155 seguirá en vigor", ha avisado Rajoy, quien ha recordado que los socios potenciales de Puigdemont le han advertido de que no hay margen para ser "presidente a distancia, ni por delegación, ni por otra suerte de trampa".

Además ha considerado que tras la aplicación del 155 "algunos aspectos" de la vida catalana "incluso han mejorado".

En su breve análisis de los resultados de su partido en Cataluña, Rajoy ha destacado el "pundonor" del PPC y de Xavier García Albiol, que tuvieron que hacer una campaña electoral "en las peores circunstancias". Y ha apuntado que no tiene "ninguna duda" de que el PP recuperará los apoyos electorales perdidos en Cataluña "más allá de esta coyuntura concreta", además de prometer "trabajar intensamente" para lograrlo.EFE