Rajoy arenga al PP para dar la vuelta al mal momento que pasa el partido

r. gorriarán | madrid

Mariano Rajoy está empeñado en levantar la moral de su partido en el delicado momento que atraviesa. Se enfrenta a las encuestas en contra; las movilizaciones en la calle de los pensionistas, su mayor vivero de votos; sufre derrotas en el Congreso; tiene dificultades para sacar adelante los Presupuestos; y atraviesa una soledad parlamentaria que ata de pies y manos al Gobierno para desarrollar su programa legislativo. Todo un enrevesado escenario político que ha hecho mella entre los populares.

El presidente del Gobierno no quiere resignarse ante el panorama sombrío y aprovechó la presentación ayer en Marbella de los candidatos andaluces del PP para las elecciones municipales de 2019 para insuflar ánimos en sus filas. «No nos importan las demás fuerzas, dependemos de nosotros y de nuestro esfuerzo, ilusión y determinación» para revertir la situación, clamó Rajoy en un acto con aroma preelectoral pese a que aún faltan 14 meses para los comicios locales, autonómicos y europeos.

El líder de los populares, aunque dice que ahora no le preocupan los datos de las encuestas, no ignora que cada sondeo es un mazazo en la confianza de los suyos. La tendencia continuada al alza de Ciudadanos y a la baja de su partido preocupa tanto en La Moncloa como en la sede de la calle Génova de Madrid. En el PP están convencidos de que el sonoro batacazo sufrido en diciembre pasado en Cataluña no se puede trasladar al resto de España, donde el partido tiene una implantación y una fortaleza mucho mayores, pero admiten que fue un toque de atención que no deben despreciar pero tampoco magnificar. Al respecto se recuerda que también antes de las generales de diciembre de 2015 algunos sondeos señalaban al partido de Albert Rivera como primera fuerza, y tras el recuento fue la cuarta.

Los temores además han crecido en las últimas semanas con las manifestaciones de los jubilados para protestar por sus pensiones y exigir, al menos, una equiparación con el crecimiento de la inflación. Ese sector de la población cuenta con nueve millones de votantes y el PP fue en las últimas elecciones el partido más votado en ese segmento. Pero estudios demoscópicos posteriores constatan que los populares están en retroceso entre los mayores de 65 años.

El líder de los populares apuntó que, en política, el tiempo «acaba dejando a cada uno en su sitio», y lo que hoy es una amenaza, como la que representa la pujanza de Ciudadanos, no lo será cuando haya que ir a las urnas.