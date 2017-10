Rajoy convoca a todos los partidos para debatir el futuro de la crisis de Cataluña

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado hoy la apertura de un diálogo con todos los partidos con representación en el Congreso para reflexionar sobre el futuro de España tras el "fracaso" del referéndum que pretendían hoy los independentistas.

Rajoy ha hecho este anuncio en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa en la que ha hecho balance de la jornada vivida y de la que extrae una conclusión: "Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña".

Los pasos de los independentistas para intentar que fuera una realidad cree que han roto la convivencia y, por ello, se ha mostrado determinado a comenzar desde mañana mismo el restablecimiento de la normalidad institucional y hacerlo desde la unidad y con el apoyo de los partidos que defienden la Constitución.

"Yo no voy a cerrar ninguna puerta. Nunca lo he hecho. Siempre he ofrecido diálogo honesto y sincero, pero siempre dentro de la ley y en el marco de la democracia", ha resaltado.

En ese marco ha ofrecido diálogo y ha confiado en que los promotores del referéndum no se "empecinen" en el error y renuncien a dar nuevos pasos en un camino que no conduce a ninguna parte.

Su propuesta de diálogo no la ha limitado a PSOE y Ciudadanos, sino que la ha ampliado al anunciar que se propone convocar a las fuerzas políticas con representación parlamentaria "para reflexionar juntos sobre un futuro que tenemos que afrontar juntos".

Fuentes del Gobierno han precisado posteriormente que aún no está decidido el formato de esos contactos con los diversos partidos y que se adoptará tras un primer sondeo con ellos.

Antes de que comiencen esas conversaciones, Rajoy, tal y como también ha anunciado, pedirá mañana su comparecencia ante el pleno del Congreso para analizar la situación.

Una comparecencia que las fuentes del Ejecutivo sitúan en un próximo pleno de carácter ordinario.

Para el presidente del Gobierno, lo que ha ocurrido hoy en Cataluña ha sido "una mera escenificación" y "un episodio más de una estrategia contra la convivencia democrática y la legalidad" y que ha calificado de una irresponsabilidad.

Rajoy cree que quienes la han promovido han traspasado los límites del más elemental decoro democrático y les ha advertido de que pretender que "las arbitrariedades y abusos" que han cometido pasen por ejercicios democráticos es una burla a la esencia misma de la democracia.

Cree, por ejemplo, que ha habido actitudes que "repugnan" a cualquier demócrata como el adoctrinamiento de niños y el acoso a jueces y periodistas.

Todo lo que ha ocurrido hoy en Cataluña asegura que es responsabilidad exclusiva de quienes han promovido la violación de la legalidad y plantearon un referéndum "ilegal, improcedente e imposible".

"No busquen más culpables. No los hay", ha sentenciado Rajoy, quien cree que se ha evitado el referéndum "con el fundamento de la ley, con el respaldo de los demócratas, con la determinación de los tribunales y con la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

Está convencido de que el Estado de derecho ha demostrado su fortaleza y ha agradecido la lealtad de los partidos que han apoyado al Estado, así como la actuación tanto de los jueces y fiscales como de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

"Han cumplido con su obligación y con el mandato que tenían de la Justicia. Habría sido más fácil mirar para otro lado mientras se perpetraba un ataque tan grave a nuestra legalidad, pero no lo han hecho", ha agregado. Y ha proseguido: "Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Somos el Gobierno de España y yo soy el presidente del Gobierno de España y he asumido mi responsabilidad. Hemos cumplido con nuestra obligación. Hemos actuado con la ley y sólo con la ley, y se ha demostrado que nuestro Estado democrático tiene recursos para defenderse de un ataque tan serio".

El jefe del Ejecutivo ha dicho que entiende la "frustración" de los catalanes que se hayan sentido hoy engañados, pero les ha trasladado que el cauce para debatir sobre sus demandas políticas no puede venir nunca de la quiebra de la legalidad o de la imposición, sino de un diálogo leal en el que se escuche y atienda a todos.

Rajoy ha puesto en valor que la gran mayoría de los catalanes no haya querido participar hoy en "el guión" de los secesionistas, que hayan demostrado que son "gente de ley", que "sin aspavientos y sin ruidos" hayan ignorado la convocatoria y que se hayan situado del lado de la democracia y la convivencia.

"Han sabido resistir el embate de las peores prácticas populistas" por parte de quienes han alentado un proceso que cree que sólo ha servido para "sembrar división, enfrentar a los ciudadanos, soliviantar las calles, provocar situaciones indeseadas y causar un grave daño a la convivencia".